Sensation perfekt: Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) wird im kommenden Jahr zu Ferrari wechseln und sorgt damit für eine Sensation in der Formel 1. Der Brite schließt sich der Scuderia ab 2025 an und verlässt Mercedes nach zwölf gemeinsamen Jahren, das gaben beide Rennställe am Donnerstagabend bekannt. Bei Ferrari unterschrieb Hamilton einen Vertrag über mehrere Jahre. Im Mercedes war Hamilton zwischen 2014 und 2020 sechsmal Weltmeister geworden. Auch seinen ersten Titel im Jahr 2008 holte er für McLaren mit einem Mercedes-Antrieb.

"Wir wussten, dass unsere Partnerschaft irgendwann zu einem natürlichen Ende kommen würde, und dieser Tag ist nun gekommen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, und uns bieten sich gleichzeitig aufregende Möglichkeiten für die Zukunft."

Hamilton sprach von einer "der härtesten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste. Aber die Zeit ist für mich reif, diesen Schritt zu gehen und ich freue mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen".

Bei Ferrari wird Hamilton im kommenden Jahr Carlos Sainz ersetzen, der Vertrag des Spaniers läuft Ende 2024 aus. Teamkollege des Briten ist dann Ferrari-Zögling Charles Leclerc, dessen Arbeitspapier erst in der vergangenen Woche verlängert worden war. Seinen Vertrag bei Mercedes hatte Hamilton erst im vergangenen Jahr bis Ende 2025 verlängert, unklar war dabei allerdings, ob der 39-Jährige eine Ausstiegsklausel besaß.

Der Wechsel dürfte auf dem Fahrermarkt der Formel 1 nun für einige Bewegung sorgen, die ab 2025 freie Stelle bei Mercedes neben George Russell ist allerdings schwierig angemessen nachzubesetzen: Die übrigen Top-Piloten wie Max Verstappen (Red Bull) und Lando Norris (McLaren) besitzen langfristige Verträge bei ihren Teams. Zu haben wäre nach jetzigem Stand Fernando Alonso (Aston Martin) - mit 42 Jahren ist der zweimalige Weltmeister der älteste Pilot der Königsklasse.

Gerüchte über einen Wechsel Hamiltons zur Scuderia hatte es seit Jahren immer wieder gegeben. In seiner gesamten Formel-1-Karriere war der Brite bislang immer mit Mercedes-Motoren unterwegs, von 2007 bis 2012 für McLaren, seit 2013 für das Werksteam.