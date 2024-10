Training in Mexiko: Russell vorn, Verstappen mit Problemen

Weltmeister Max Verstappen hat in Abwesenheit seines Titelrivalen Lando Norris einen durchwachsenen Auftakt in Mexiko erlebt. Der Niederländer belegte im wenig aussagekräftigen ersten freien Training am Freitag den vierten Platz und hatte in der Höhenluft Schwierigkeiten mit der Technik. Verstappen klagte unter anderem über fehlende Leistung seines Motors.