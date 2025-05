Verstappen fehlt beim Medientag: Geburt des Kindes steht bevor

Max Verstappen fehlt mit einer ziemlich guten Entschuldigung beim Medientag vor dem Formel-1-Rennwochenende in Miami. Wie sein Red-Bull-Rennstall mitteilte, steht die Geburt seines Kindes bevor. Alles sei "in Ordnung", versicherte das Team. Weltmeister Verstappen werde am Freitag, wenn das einzige freie Training und das Qualifying für den Sprint anstehen, "an die Strecke zurückkehren."