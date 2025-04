Verstappen nur Zuschauer: Norris holt erste Bestzeit in Bahrain

McLaren-Pilot Lando Norris hat einen gelungenen Start in das Rennwochenende beim Großen Preis von Bahrain hingelegt. Im ersten freien Training schnappte sich der WM-Führende in 1:33,204 Minuten die Bestzeit. Hinter ihm reihten sich Alpines Pierre Gasly (+0,238) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,596) im Ferrari ein. Champion Max Verstappen, der in der Gesamtwertung der Formel 1 nur einen Punkt hinter Norris liegt, nahm an der ersten Session hingegen nicht teil.

Der Niederländer musste seinen Boliden Red-Bull-Junior Ayumu Iwasa überlassen, insgesamt ersetzten sechs Nachwuchsfahrer Stammpiloten. Der 23-jährige Japaner durfte seine ersten Runden in einem Training der Königsklasse fahren, wurde im Endklassement nur Vorletzter (+2,271).

Bei Ferrari debütierte Dino Beganovich (+1,851) im SF-25 von Charles Leclerc und fuhr auf Rang 14. Die anderen Freitagsfahrer Luke Browning (13./Williams), Felipe Drugovich (16./Aston Martin), Ryo Hirakawa (17./Haas) und Frederik Vesti (18./Mercedes) hatten zuvor bereits mindestens ein Training absolviert, mitunter für andere Teams. Der Däne Vesti bekam am Ende sogar noch ein Lob von Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Du hast einen tollen Job gemacht", funkte der Österreicher.

Der Emmericher Nico Hülkenberg lieferte einen soliden Auftakt ab. In seinem Sauber schaffte er es auf Platz sechs (+1,058). Wirklich repräsentative Zeiten werden aber erst im weiteren Verlauf des Tages im zweiten freien Training (17.00 Uhr) gefahren. Dann herrschen unter Flutlicht wie im Qualifying am Samstag (18.00 Uhr) und beim Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr/alles Sky) mildere Temperaturen.