Verstappen: "Für mich war immer klar, dass ich bleibe"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die letzten Zweifel an seinen Plänen für die Saison 2026 ausgeräumt. "Es ist Zeit, die Gerüchte zu beenden. Für mich war sowieso immer ganz klar, dass ich bleiben würde", sagte der Red-Bull-Pilot am Medientag des Großen Preises von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky).

Der Niederländer erläuterte am Donnerstag am Hungaroring: "Ich glaube, das war sowieso die allgemeine Stimmung im Team, denn wir diskutierten ständig darüber, was wir mit dem Auto machen könnten. Und wenn man kein Interesse hat zu bleiben, dann hört man auch auf, über solche Dinge zu reden – und das habe ich nie getan."

Allerdings habe er es "ziemlich interessant" gefunden, sagte er lächelnd, die anhaltenden Spekulationen über seine Zukunft zu verfolgen: "Da kommen immer schöne Geschichten bei raus."

Zunächst hatte am Montag die niederländische Zeitung De Telegraaf, die dem Verstappen-Lager nah ist, berichtet, dass eine Ausstiegsoption des Serienchampions hinfällig geworden ist. Verstappen hätte zum Jahresende demnach wechseln können, wenn er zur Sommerpause nicht unter den besten drei der Fahrer-WM liegen würde. Seit dem Großen Preis von Belgien am vergangenen Sonntag steht jedoch rechnerisch fest, dass Verstappen (27) genau diese Minimalanforderung erreichen wird.

Sein Rückstand auf WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren beträgt allerdings bereits 81 Punkte, Verstappen selbst hatte seine Titelchancen vor Wochen schon nach vier Weltmeisterschaften in Folge als unrealistisch bezeichnet.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko stellte dann am Montagabend klar: "Ja, ich kann bestätigen, dass Max Verstappen 2026 für Red Bull fährt." Der Champion steht bei dem Rennstall, für den er seit Mai 2016 im Cockpit sitzt, noch bis Ende 2028 unter Vertrag. Bei Mercedes gilt Verstappen seit Jahren schon als Wunschkandidat.