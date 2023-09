Verstappen vor Sainz zum Auftakt in Monza

Anzeige

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch beim Ferrari-Heimspiel zunächst den angestammten Platz an der Spitze eingenommen. Im ersten freien Training in Monza setzte der Red-Bull-Pilot die Bestzeit, dabei ließ er es noch vergleichsweise ruhig angehen, sammelte Kilometer und fuhr lediglich auf der härtesten und langsamsten Reifenmischung.

Dies traf allerdings auch auf Ferrari-Pilot Carlos Sainz und weitere Spitzenfahrer zu. Der Spanier Sainz, der am Freitag seinen 29. Geburtstag feierte, musste sich bei seiner besten Runde dem Niederländer Verstappen als Zweiter lediglich um 0,046 Sekunden geschlagen geben. Rang drei ging an Verstappen-Teamkollege Sergio Perez, dahinter folgten Charles Leclerc im zweiten Ferrari und Mercedes-Pilot George Russell.

Nico Hülkenberg landete auf Rang 16, dem Emmericher und seinem Haas-Team scheint ein weiteres schwieriges Wochenende bevorzustehen.

Verstappen, der die Fahrer-WM mit 138 Punkten Vorsprung auf Perez anführt, kann beim Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) seinen zehnten Sieg in Serie einfahren. Damit würde er die alleinige Führung in der Formel-1-Rekordliste übernehmen. Erst am vergangenen Sonntag hatte Verstappen mit dem Triumph bei seinem Heimrennen in Zandvoort die Bestmarke von Sebastian Vettel aus der Saison 2013 egalisiert.