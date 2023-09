Vettel macht sich für Schumacher stark

Anzeige

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel macht sich für ein Comeback von Mick Schumacher in der Formel 1 stark. "Aus deutscher Sicht ist es unabdingbar", sagte der Heppenheimer im Gespräch mit Sky: "Er ist nicht nur das größte junge Talent, sondern im Moment sogar vielleicht das einzige." Schumacher ist in diesem Jahr als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes im Einsatz, sein Cockpit bei Haas hatte er Ende 2022 an Nico Hülkenberg verloren.

Die Situation sei allerdings für Schumacher derzeit schwierig, gab Vettel zu: "Es gibt vielleicht noch ein einziges Cockpit, und im Moment ist es nicht so einfach, da noch reinzukommen und reinzurutschen." Irgendeine Möglichkeit gebe es jedoch immer: "Ich glaube, es ist wichtig, dass es nächstes Jahr in gewisser Weise für ihn weitergeht, dass er weiter an der zweiten Chance arbeitet."

Vettel, von Beginn an ein großer Förderer und Freund von Mick Schumacher, hatte seine eigene Karriere nach der Saison 2022 beendet.