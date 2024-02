Wegen Ferrari-Wechsel: Schumacher rechnet mit Problemen für Hamilton

Anzeige

Ralf Schumacher rechnet mit Problemen für Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in dessen Abschiedssaison bei Mercedes. "Es wird schwer für ihn. Mercedes muss zunächst entscheiden, wer die Nummer eins im Team ist. Für mich ist das jetzt George Russell - auch wenn es für ihn im letzten Jahr auch nicht immer flüssig lief", sagte der Ex-Rennfahrer im Welt-Interview.

Klar sei aber, "dass Hamilton ab irgendeinem Punkt nicht mehr alle Informationen bekommen wird, speziell wenn es um die Weiterentwicklung geht", sagte Schumacher. Hamilton wird sich 2025 der Scuderia anschließen, es ist einer der größten Wechsel in der Geschichte der Formel 1.

Den achten WM-Titel traut Schumacher dem Briten grundsätzlich zu. "Die fahrerischen Fähigkeiten hat er, ohne Frage. Seine Konstanz ist enorm, seine Fehlerquote gering, er liest ein Rennen perfekt. Das ist seine größte Stärke. Er muss sich aber auch wieder stärker fokussieren", sagte Schumacher, "was er donnerstags für Klamotten trägt, sollte nicht seine Priorität sein."

Der Titel in der am Samstag in Bahrain (16.00 Uhr/Sky und RTL) startenden Saison geht für den 48-Jährigen allerdings nur über Titelverteidiger Max Verstappen. "Wenn sie technisch keine Probleme bekommen, sehe ich da keinen anderen Weltmeister", sagte Schumacher. Die internen Unruhen um Teamchef Christian Horner könnten jedoch das Klima belasten: "Offenbar gibt es Befindlichkeiten im Team. Daher kann sich Red Bull nur selber schlagen."