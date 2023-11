Wolff: Russell-Boxenfunk wegen fehlender Performance "total irrelevant"

Anzeige

George Russell sorgte am Rennsonntag in Brasilien für einige Unterhaltung - allerdings unfreiwillig. Denn während es bei Mercedes sportlich überhaupt nicht lief, legte sich der Brite am Funk mehrfach mit seinem Team an, weil er nicht zufrieden war.

Konkret ging es darum, dass er mehrfach hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton feststeckte. "Arbeiten wir hier zusammen oder fährt jeder sein eigenes Rennen?", wollte Russell zu einem Zeitpunkt im Rennen beispielsweise einmal wissen.

Es war nicht das erste Mal, dass es in den vergangenen Wochen zu Unstimmigkeiten bei Mercedes kam. Bereits in Suzuka waren sich Hamilton und Russell in einigen Situation nicht ganz einig, beim Start in Katar zwei Wochenenden später kollidierten sie sogar.

"Es ist ein kompletter Nebenschauplatz", winkt Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Brasilien-Rennen allerdings ab. Er betont, er habe auch kein Problem damit, dass die Nachrichten von Russell live im TV übertragen worden seien.

"Ich denke, das Rennen und die Nachrichten [am Funk] sind für uns heute völlig irrelevant. Es gab nichts zu managen, nichts zu sagen", stellt er klar und betont: "Das grundlegende Problem ist, dass das Auto langsam war."

Denn nachdem Mercedes in Sao Paulo bereits im Sprint nicht über P4 und P7 hinausgekommen war, beendete Hamilton das Rennen am Sonntag sogar nur auf Platz acht, während Russell die Zielflagge gar nicht sah.

Mercedes nahm den Briten 14 Runden vor Schluss aus dem Rennen, weil sein Auto zu heiß wurde. Wolff betont daher nach dem insgesamt verkorksten Wochenende: "Ich habe also kein Problem damit, wenn etwas [vom Funk] gesendet wird oder nicht."

"Ob es nun kontrovers ist oder nicht, wenn es so wie hier keine Performance gibt, wen interessiert das dann?", so der Österreicher. 2022 hatte Mercedes in Brasilien noch den einzigen Saisonsieg und den bis heute letzten Triumph in der Formel 1 feiern können.

In diesem Jahr war man davon weit entfernt, denn Hamilton fehlte im Ziel mehr als eine Minute auf Rennsieger Max Verstappen. Der Funk von George Russell ist daher nach dem Wochenende das laut eigener Aussage geringste Problem von Toto Wolff.