Zum Jubiläum seines ersten Sieges: Fußballclub läuft im Senna-Look auf!

Spezielles Gedenken an einen der Höhepunkte in Ayrton Sennas Karriere: Vor exakt 40 Jahren feierte die brasilianische Formel-1-Legende im Regen von Estoril seinen ersten Grand-Prix-Sieg - zu diesem Anlass hat sich der örtliche Fußballclub nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Sondertrikot im Senna-Look!

Passend: Die Vereinsfarben von GD Estoril Praia sind Gelb und Blau, also ohnehin schon zwei der drei ikonischen Helmfarben Sennas. Für das Sondertrikot kamen mit Schwarz und Gold aber noch zwei weitere hinzu, um auch dem legendären Lotus 97T in der berühmten John-Player-Special-Lackierung Tribut zu zollen.

Zu Ehren Sennas lief der Verein mit den Spezialdressen am Samstag im Liga-Heimspiel gegen Sporting Braga auf. Glück brachte es allerdings keines: Estoril verlor durch zwei frühe Tore mit 0:2 gegen den Favoriten aus dem Norden des Landes. In der ersten Liga Portugals belegt Braga aktuell den dritten Platz, Estoril ist Neunter.

Der kleine Küstenort westlich von Lissabon richtete von 1984 bis 1996 den Großen Preis von Portugal aus. Mit großen Investitionen sollte das Event damals vor allem viele Besucher für das örtliche Casino und den Tourismus anlocken, bei den Fahrern war die Strecke auf einem Hochplateau im Hinterland aufgrund des milden Klimas und ihres Flairs durchaus beliebt.

Erster Sieg bleibt auch der einzige in Sennas Wahlheimat

Im zweiten Jahr, sowohl der Austragung als auch von Sennas F1-Karriere, spielte das Wetter jedoch nicht mit: Nachdem das Rennen im Vorjahr seine Premiere noch im Oktober gefeiert hatte, wurde es für 1985 in den April vorgezogen - aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse aber keine gute Idee. Alle weiteren Grand-Prix-Veranstaltungen in Estoril fanden daraufhin stets im September statt.

Kurios: Sennas Premierensieg vor Michele Alboreto und Patrick Tambay sollte am 21. April 1985, trotz 40 weiterer Grand-Prix-Erfolge, sein einziger in Portugal bleiben!

Dabei wurde das kleine Land schon bald zu einer zweiten Heimat für den Formel-1-Star, der neben seinem Apartment in Monte Carlo schließlich auch ein Haus Quinta do Lago besitzen sollte, allerdings ganz im Süden des Landes, an der Algarve. Wegen der sprachlichen und kulinarischen Verbundenheit zu seiner Heimat Brasilien fühlte sich Senna dort besonders wohl.

In Estoril indes erinnert heutzutage immer noch eine Gedenktafel am Streckeneingang vor der Haupttribüne an Sennas besondere Verbindung zum Ort seines ersten F1-Triumphes.

Dabei bleibt es wohl vorerst auch, denn Einzug in die heimischen Kleiderschränke wird die jüngste Senna-Hommage nicht finden: Offenbar aus lizenzrechtlichen Gründen gelang es dem Verein nicht, das Sondertrikot auch für den freien Verkauf anzubieten - sehr zum Unmut der Fans...