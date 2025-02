Zumindest in den USA: Formel 1 bald bei Netflix zu sehen?

Ist die Formel 1 bald live bei Netflix zu sehen? Zumindest in den USA könnte das in naher Zukunft der Fall sein, denn nach Informationen der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, zieht der Streamingdienst in Erwägung, in das Bieten um die Übertragungsrechte ab 2026 einzusteigen.

Derzeit hält ESPN die Übertragungsrechte an der Königsklasse in den USA, allerdings ist dort gerade eine Frist abgelaufen, die dem Sender das alleinige Verhandlungsrecht zugesichert hatte.

ESPN war 2018 als TV-Sender für die Formel 1 eingestiegen und hatte diese nach einem Deal mit dem neuen Eigentümer Liberty Media sogar ohne Gebühr übertragen dürfen, um so viele Haushalte wie möglich zu erreichen.

Zwischen 2019 und 2022 zahlte der Sender Berichten zufolge fünf Millionen Dollar pro Jahr für die Rechte. Danach stieg die Gebühr auf geschätzte 90 Millionen Dollar (umgerechnet 87 Millionen Euro) jährlich und soll ab 2026 weiter steigen.

Weil die Formel 1 mittlerweile einen neuen Boom erfahren hat, soll nun Netflix an einer Live-Übertragung interessiert sein. Der Streamingdienst brachte die Formel 1 vor allem in den USA durch seine Dokumentation "Drive to Survive" wieder auf die Landkarte.

Eine neue Staffel der Dokuserie über die Saison 2024 wird in den kommenden Wochen erscheinen, allerdings ist es die letzte unter dem aktuellen Vertrag - ob und wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Mit der Live-Übertragung der Rennen könnte Netflix einen nächsten Schritt machen. In den USA hatte der Dienst zuletzt bereits sein Livesport-Angebot ausgebaut und unter anderem Boxen, Wrestling und Spiele der Football-Liga NFL gezeigt. Zudem hat man sich die Rechte für die Übertragung der Frauen-Fußball-WM 2027 und 2031 gesichert.

Mit der Formel 1 könnte man sein Live-Portfolio nun ergänzen und zumindest in den USA neue Optionen erschließen. Für deutsche Fans hätte das aber erst einmal noch keine Auswirkungen, denn hier hält Pay-TV-Sender Sky noch bis einschließlich 2027 die Rechte an der Königsklasse .

Vielleicht könnte Netflix aber in absehbarer Zukunft auch für Deutschland eine Option werden.