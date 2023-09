Espargaro visiert Doppelschlag im Wohnzimmer an

Anzeige

Unter dem tosenden Jubel der heimischen Fans setzte Aleix Espargaro zum Wheelie an, nur auf dem Hinterrad seiner Aprilia überquerte der Spanier in seinem Wohnzimmer die Ziellinie. "Ich bin überglücklich", sagte der 34-Jährige nach seinem Triumph im MotoGP-Sprintrennen von Barcelona: "Es ist das erste Mal, dass ich in einem Sprint in die Top 3 gekommen bin, noch dazu gewonnen habe, und das auch noch zu Hause. Einfach großartig!"

In einem packenden Duell mit Weltmeister und Dominator Francesco Bagnaia hatte sich Espargaro zunächst nicht abschütteln lassen. In Runde sieben schob er sich dann schließlich in Kurve eins am Italiener vorbei - und gab die Führung nicht mehr her.

Damit gelang dem Mann aus der Stadt Granollers, direkt nördlich des Circuit de Barcelona-Catalunya gelegen, ein wenig Wiedergutmachung für seinen Aussetzer im vergangenen Jahr. Damals hatte Espargaro einen Platz auf dem Podium verschenkt, weil er sich eine Runde zu früh im Ziel wähnte.

Doch viel Zeit für eine Fiesta bleibt nicht. "Jetzt legen wir den Fokus auf Sonntag", lautete Espargaros Ansage direkt nach seinem Triumph. Schließlich soll der Sieg in der "Probe" nur ein kleiner Vorgeschmack für das Hauptrennen (14.00 Uhr/ServusTV) sein. Dort könnte der Spanier seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in drei Rennen feiern - und den Doppelschlag im eigenen Wohnzimmer perfekt machen.