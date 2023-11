Finale um die MotoGP-Krone: Bagnaia vs. Martin

Anzeige

Erst am letzten Rennwochenende fällt die WM-Entscheidung in der MotoGP, Francesco Bagnaia aus Italien geht in Valencia von der "Pole Position" ins Duell mit seinem spanischen Herausforderer Jorge Martin. Denn Titelverteidiger Bagnaia hat vor der 20. Station in der Motorrad-Königsklasse 21 Punkte Vorsprung, deshalb wartet auf seinen Ducati-Markenkollegen vor Heimpublikum eine knifflige Aufgabe.

Holt Bagnaia im letzten Sprint des Jahres am Samstag mindestens vier Punkte mehr als sein Konkurrent, hat der 26-Jährige die WM-Krone schon vor dem Hauptrennen am Sonntag (beide 15.00 Uhr/ServusTV) sicher. Gewinnt "Pecco" Bagnaia das kurze Rennen, muss Martin also mindestens Zweiter werden - aber es gibt zahlreiche Szenarien:

Bagnaia ist am Samstag Weltmeister,

wenn er gewinnt und Martin maximal Dritter wird.

wenn er Zweiter wird und Martin maximal Fünfter.

wenn er Dritter wird und Martin maximal Siebter.

wenn er Vierter wird und Martin maximal Achter.

wenn er Fünfter wird und Martin maximal Neunter.

wenn er Sechster wird und Martin leer ausgeht.