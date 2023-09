Anzeige

Über die Zukunft von Sergio Perez bei Red Bull wurde zuletzt viel spekuliert. Nachdem Motorsportchef Helmut Marko den Mexikaner für 2024 bestätigt hat, spricht nun plötzlich der Fahrer über einen möglichen Abschied.

Sergio Perez durchlebte in der Saison 2023 bereits einige Krisen, hatte sich zuletzt aber wieder in seinen Leistungen stabilisiert. Beim Großen Preis von Italien landete er hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen auf Platz zwei. Auch beim Großen Preis von Belgien belegte der Mexikaner den zweiten Rang. Dazwischen fuhr er auf den vierten Platz in den Niederlanden.