Formel 2: Fornaroli weiter auf Titelkurs

Der italienische Rennfahrer Leonardo Fornaroli ist dem Meistertitel in der Formel 2 einen weiteren Schritt näher gekommen. Im vorletzten Sprint der Saison in Katar belegte er den sechsten Platz, mit dem er in der Gesamtwertung seinen Vorsprung auf seinen ärgsten Rivalen Jak Crawford (USA) auf 23 Punkte ausbaute.

Der Niederländer Richard Verschoor, der den Sprint gewann, kam dagegen etwas näher. Er liegt zwar 28 Punkte zurück, wahrte aber seine Titelchance. Luke Browning folgt mit 29 Punkten Rückstand.

Der Deutsche-Däne Oliver Goethe belegte den 14. Platz. Mit Verschoor aufs Podium fuhren Joshua Dürksen aus Paraguay als Zweiter und Raffael Villagómez aus Mexiko auf Platz drei. Am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) folgt das Hauptrennen in Katar. Das Finale mit Sprint und Rennen findet am kommenden Wochenende in Abu Dhabi statt.