Formel 2: "Wunderkind" Antonelli beim Debüt ohne Punkte

Das italienische "Wunderkind" Andrea Kimi Antonelli ist ziemlich gewöhnlich in seine erste Formel-2-Saison gestartet. Der 17 Jahre alte Mercedes-Junior landete im Sprint von Bahrain am Freitag auf dem 14. Platz und fuhr damit weit an den Punkten vorbei. Das Qualifying hatte Prema-Fahrer Antonelli als 18. abgeschlossen. Rodin-Pilot Zane Maloney (Barbados) gewann das erste Rennen des Jahres.

Antonellis Debüt im Unterbau der Formel 1 war mit einigem Interesse erwartet worden, denn ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Seit 2019 schon gehört er zum Nachwuchskader von Mercedes, und kürzlich verriet Toto Wolff gar, dass Antonellis Leistungen eine Auswirkung auf die Verhandlungen mit Lewis Hamilton hatten: Der Rekordweltmeister habe im vergangenen Jahr keine langfristige Vertragsverlängerung bekommen, weil es da "einen Junior auf sehr hohem Level" gebe: "Ich wollte uns diese Option offen halten."

Hamilton wechselt im kommenden Jahr zu Ferrari, Mercedes hat dann ein Formel-1-Cockpit zu vergeben. Ob Antonelli mit dann 18 Jahren bereits infrage kommt, bleibt abzuwarten - seine Leistungen werden aber vor diesem Hintergrund bewertet.