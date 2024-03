Formel 3: Tramnitz beim Debüt auf dem Podest

Anzeige

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz hat ein beeindruckendes Debüt-Wochenende in der Formel 3 gegeben. Der 19-Jährige vom Team MP Motorsport fuhr im Hauptrennen von Bahrain am Samstag auf den dritten Platz, schon im Sprint am Freitag hatte er als Fünfter gepunktet. Tramnitz ist seit dem vergangenen Jahr Mitglied in Red Bulls Juniorkader.

"Das ist ein ganz anderes Gefühl als in den kleineren Rennserien, hier sind viel mehr Zuschauer vor Ort, das bedeutet mir sehr viel", sagte Tramnitz, der Bahrain als Zweiter der Gesamtwertung verlässt und sich über "sehr viele, sehr wichtige Punkte" freute.

Tramnitz war von Rang sieben gestartet, gleich auf der ersten Runde machte er vier Plätze gut. Der Rennsieg ging an den Briten Luke Browning (Hitech), Christian Mansell (Australien/ART) wurde Zweiter.

Der dänisch-deutsche Rennfahrer Oliver Goethe (Campos) fuhr als Zehnter noch in die Punkte, Sophia Flörsch (Van Amersfoort) war weit von den Punkterängen entfernt und schied auf der letzten Runde mit einem Schaden aus. Den Sprint hatte am Vortag der erst 16 Jahre alte Brite Arvid Lindblad (Prema) gewonnen.

Tramnitz' größte Erfolge im Formelsport waren bislang die Vizemeisterschaften in der ADAC Formel 4 und der italienischen Formel 4 im Jahr 2021. Im vergangenen Jahr wurde Tramnitz zudem Dritter in der Formula Regional Europameisterschaft.