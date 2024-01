Mit Unterstützung von Sauber: Schreiner weiter in F1 Academy

Anzeige

Die deutsche Rennfahrerin Carrie Schreiner wird mit der Unterstützung eines Formel-1-Rennstalls weiter in der Frauenrennserie F1 Academy fahren. Wie das Sauber-Team am Dienstag bekannt gegeben hat, startet die 25-Jährige in diesem Jahr für Campos-Racing - ihr Bolide wird dabei in den Farben des Traditionsrennstalls erscheinen. Außerdem wird sie ins Entwicklungsprogramm der Schweizer aufgenommen.

"Ich bin stolz darauf, dieses Team und die Sauber Academy in diesem Jahr in der F1 Academy zu vertreten. Nach einer aufregenden ersten Saison freue ich mich darauf, wieder an die Arbeit zu gehen", sagte Schreiner. Das vergangene Jahr schloss die Saarländerin mit einem Saisonsieg auf dem elften Gesamtrang der Frauen-Rennserie ab. Damals fuhr sie noch für ART Grand Prix.

Im Januar und Februar wird Schreiner zur Vorbereitung in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate fahren. Die kommende F1-Academy-Saison beginnt am 7. März in Saudi-Arabien im Rahmen des Grand Prix der Formel 1.