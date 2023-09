Moto2 in Indien: Ausfall von Tulovic nach Schlüsselbeinbruch

Anzeige

Die beiden deutschen Motorrad-Rennfahrer Stefan Bradl und Lukas Tulovic waren zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes auf dem anspruchsvollen Buddh International Circuit in Indien vom Pech verfolgt. Moto2-Pilot Tulovic erlitt bei einem Sturz im freien Training einen Bruch des linken Schlüsselbeins und fällt vorerst aus. Für Honda-Fahrer Bradl war das Sprintrennen der MotoGP nach einer Kollision mit dem Spanier Pol Espargaro bereits wenige Meter nach dem Start beendet.

Für Tulovic bedeutet der Ausfall einen weiteren Rückschlag im bisher ohnehin frustrierenden Saisonverlauf der Rennserie. Der einzige deutsche Fix-Starter liegt mit zwölf Punkten aus den bisherigen zwölf WM-Läufen auf Platz 21.

Ducati-Fahrer Jorge Martin (Spanien) setzte seine Serie in der MotoGP fort und gewann nach seinem Doppelsieg vor zwei Wochen in Misano auch den Sprint in Indien. Hinter ihm folgten Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) und der achtmalige Champion Marc Marquez (Spanien/Honda). Dessen jüngerer Bruder Alex erlitt bei einem Sturz im Training einen dreifachen Rippenbruch und fällt mindestens auch für die nächsten beiden Rennen am kommenden Wochenende in Japan aus.