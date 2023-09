Moto2: Rückschlag für Tulovic in Barcelona

Anzeige

Der deutsche Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat beim Moto2-Rennen in Barcelona die Punkteränge deutlich verpasst. Der Eberbacher, der vor zwei Wochen in Spielberg erstmals in die Top 10 gefahren war, belegte am Sonntag in Spanien nur den 19. Platz. In der WM-Gesamtwertung bleibt der 23-Jährige vom deutschen Team Intact GP mit zwölf Punkten aus elf Rennen auf Rang 21.

Platz eins ging an den britischen Polesetter Jake Dixon vor dem spanischen Duo Aron Canet und Albert Arenas. Der Gesamtführende Pedro Acosta (Spanien) wurde nur Sechster, baute seinen WM-Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Tony Arbolino (Italien/alle Kalex) dennoch auf nun 22 Punkte aus.

In der Moto3 sicherte sich der Kolumbianer David Alonso (GASGAS) seinen zweiten Saisonsieg. In einem dramatischen Rennen setzte sich der 17-Jährige erst in der letzten Kurve an die Spitze und gewann vor den beiden Spaniern Jaume Masia (Honda) und Jose Rueda (KTM). Vierter wurde Ayumu Sasaki aus Japan (Husqvarna), der nach einem Sturz des WM-Führenden Daniel Holgado (KTM) in der Gesamtwertung nur noch 13 Punkte zurückliegt.