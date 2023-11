MotoGP: Bagnaia baut in Katar WM-Führung aus

Anzeige

Weltmeister Francesco Bagnaia hat beim Großen Preis von Katar Platz zwei geholt und vor dem Saisonfinale der Motorrad-WM beste Aussichten auf seinen zweiten Titel in der MotoGP. Der Ducati-Werksfahrer aus Italien liegt 21 Punkte vor seinem einzigen Rivalen und Markenkollegen Jorge Martin, der Spanier wurde beim vorletzten Saisonlauf nur Zehnter.

Martin, am Samstag Sprintsieger auf dem Wüstenkurs nahe Doha, verpatzte den Start und fiel von der fünften Position zurück. Auch während des Nachtrennens hatte der Herausforderer große Probleme und musste weitere Konkurrenten passieren lassen.

Dagegen setzte sich Bagnaia, von Platz vier gestartet, in der ersten Kurve direkt an die Spitze. Vier Runden vor Schluss ging Fabio Di Giannantonio (Italien/Ducati) vorbei, Bagnaia sicherte Rang zwei hinter dem Premierensieger ab und nahm 20 Punkte mit. Die Entscheidung fällt am kommenden Wochenende in Valencia. Schon im Sprint am Samstag (15.00 Uhr/ServusTV) kann Bagnaia alles klar machen.

In der Moto2 schied der einzige deutsche Fixstarter Lukas Tulovic (Eberbach) zehn Runden vor Schluss aus und erlebte die nächste Enttäuschung in einer völlig unbefriedigenden Saison. Es gewann Fermin Aldeguer (Spanien).

Zuvor hatte der Spanier Jauma Masia seinen ersten Weltmeistertitel geholt. In der Moto3 beseitigte der 23-Jährige mit einem Sieg die letzten Zweifel. Honda-Fahrer Masia hatte in der Saison 2017 sein WM-Debüt in der kleinsten Klasse gegeben, in diesem Jahr feierte der Rennfahrer aus Algemesi nahe Valencia vier Siege und stand zehnmal auf dem Podium.