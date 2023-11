MotoGP: Bastianini triumphiert in Sepang

Anzeige

Der italienische Ducati-Pilot Enea Bastianini hat das MotoGP-Rennen in Sepang/Malaysia gewonnen. Der 25-Jährige kam vor Alex Marquez (Spanien), dem Sieger des Sprints vom Samstag, und dem Meisterschaftsführenden Francesco Bagnaia aus Italien ins Ziel. Auf Rang vier folgte mit Jorge Martin (Spanien/alle Ducati) der letzte verbliebene Konkurrent Bagnaias um den WM-Titel.

Bei noch zwei verbleibenden Rennwochenenden liegt Titelverteidiger Bagnaia (412 Punkte) nun 14 Zähler vor dem Spanier. Am kommenden Sonntag steht für die Fahrer das Rennen in Doha/Katar auf dem Plan, eine Woche später steigt das Saisonfinale in Valencia.

In der Moto2 erlebte der einzige deutsche Starter Lukas Tulovic (Eberbach) eine weitere Enttäuschung. Beim Sieg des Spaniers Fermin Aldeguer fuhr Tulovic auf Rang 24 ins Ziel. Der 23-Jährige verliert nach einer schwachen Saison zum Jahresende seinen Stammplatz bei Intact GP, weshalb die Motorrad-WM 2024 möglicherweise ohne einen deutschen Fixstarter stattfinden wird. Den Titel in der Moto2 sicherte sich derweil vorzeitig der Spanier Pedro Acosta (Kalex).