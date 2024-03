MotoGP: Martin feiert ersten Sieg - Champion Bagnaia Vierter

Anzeige

Der spanische Motorradpilot Jorge Martin hat den ersten Sprintsieg der MotoGP-Saison geholt. Auf dem Losail International Circuit gewann der 26-Jährige das Sprintrennen auf seiner Ducati und setzte sich vor KTM-Pilot Brad Binder und Aleix Espargaro (Aprilia) durch. Die drei Führenden fuhren alle innerhalb einer Sekunde über den Zielstrich. Titelverteidiger Francesco Bagnaia wurde Vierter.

Martin war schon von der Pole ins Rennen gegangen und holte nach elf Runden einen Start-Ziel-Sieg. Alles glatt lief allerdings nicht. "Es war schnell, heute war ich in vielen Kurven wirklich kurz davor zu stürzen", sagte er nach dem Rennen - bis zum Grand Prix am Sonntag (18 Uhr/Sky) müsse sein Pramac-Team aber noch etwas an seiner Maschine arbeiten. Auch dann wird er von der Pole starten.

Vergangenes Jahr hatte Martin im letzten Grand Prix im spanischen Valencia die WM nach einem Sturz im Duell mit Bagnaia verloren - nun präsentierte er sich wieder in Bestform. Fabio Di Giannantonio schied nach einem Sturz in der zweiten Runde als einziger Fahrer des Rennens aus.