MotoGP: Martin übernimmt die WM-Führung

Der Spanier Jorge Martin hat mit seinem Sprintsieg in Indonesien die Führung in der Motorrad-Königsklasse MotoGP übernommen. Der Ducati-Pilot löste Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) an der Spitze ab. Martin setzte sich am Sonntag vor den Italienern Luca Marini und Marco Bezzecchi (beide Ducati) durch, Bagnaia kam nur auf Platz acht.

Für Martin (25) war es bereits der vierte Sprintsieg nacheinander. Zum ersten Mal in seiner Karriere führt er die MotoGP-Wertung an und kann diese im Hauptrennen am Sonntag ausbauen. Bagnaia kam mit dem Pertamina Mandalika International Street Circuit überhaupt nicht zurecht und startet nur von Platz 13, sieben Plätze hinter Martin.

Der Grand Prix auf der Insel Lombok ist der 15. von 20 in der MotoGP-Saison 2023. Von Indonesien geht es weiter nach Australien, Thailand, Malaysia und Katar, Ende November steigt das Saisonfinale in Valencia.