MotoGP: Quartararo verlängert bei Yamaha

Der französische MotoGP-Star Fabio Quartararo wird auch in den nächsten beiden Jahren für Yamaha fahren. "Ich bin sehr zuversichtlich: Wir werden wieder gemeinsam an der Spitze sein", sagte der 24-Jährige am Freitag. Seit 2021 fährt Quartararo für das Werksteam und wurde in seiner Debütsaison bei den Japanern Weltmeister in der Königsklasse des Motorradrennsports. Seitdem ging es jedoch abwärts.

Dennoch: "Fabio ist ein Ausnahmetalent, ein harter Arbeiter, ein großartiger Teamplayer, und er hat noch viele erfolgreiche Jahre vor sich", sagte Teammanager Lin Jarvis.

Nach seinem Titel war Quartararo 2022 Vizeweltmeister geworden, 2023 landete er nur noch auf Platz zehn. Nach zwei gefahrenen Rennen in dieser Saison liegt er auf dem elften Gesamtrang, dennoch ist er von Yamaha überzeugt. "Letzten Winter haben sie mir bewiesen, dass sie einen neuen Ansatz und eine neue aggressive Denkweise haben", sagte er.

Der nächste Grand Prix findet am 14. April in Austin/US-Bundesstaat Texas (21.00 Uhr/Sky) statt.