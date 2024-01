Nach Gottschalk-Aus: Sainz übernimmt Dakar-Gesamtführung

Anzeige

Nach dem vorzeitigen Aus des deutschen Beifahrers Timo Gottschalk hat Audi-Pilot Carlos Sainz die Gesamtführung bei der Rallye Dakar übernommen. Die Motorsport-Ikone belegte auf der zweitägigen Marathon-Etappe mit seinem Hybridwagen den zweiten Platz hinter Sieger Sebastien Loeb (Frankreich/Prodrive). Zur Halbzeit des Wüstenklassikers liegt der dreimalige Dakar-Champion Sainz über 20 Minuten vor seinem schwedischen Teamkollegen Mattias Ekström.

Gottschalk und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) hatten bereits am Donnerstag auf dem ersten Teilstück der Königsetappe ihren Traum vom Gesamtsieg bei der Dakar begraben müssen. Das Toyota-Duo hatte sich nach 51 Kilometern in Führung liegend gleich mehrfach überschlagen, in der Folge konnten die entstandenen Schäden am Auto vor Ort nicht repariert werden.

Die Doppel-Etappe mit den 250 Meter hohen Sanddünen im "Empty Quarter" forderte aber noch weitere prominente Opfer. So verlor auch Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Katar/Prodrive) nach technischen Problemen über zwei Stunden auf die Spitze und fiel im Kampf um den Gesamtsieg weit zurück.

Nach dem Ruhetag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad geht es für die Piloten am Sonntag in Richtung Al Duwadimi weiter. Mit 873 Kilometern (483 Wertungskilometer) wartet des längste Teilstück der diesjährigen Dakar auf das Teilnehmerfeld. Die Rallye endet am 19. Januar in Yanbu am Roten Meer.