Nächster Sieg für Bagnaia - Tulovic in der Moto2 Zehnter

Weltmeister Francesco Bagnaia ist in der MotoGP auch nach der Sommerpause das Maß aller Dinge. Nach seinem Sprinterfolg vom Samstag gewann der italienische Ducati-Pilot auch das Hauptrennen am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg mit deutlichem Vorsprung.

Der 26-Jährige verwies bei seinem fünften Sieg im zehnten Rennen den Südafrikaner Brad Binder (KTM) und seinen Landsmann und Markenkollegen Marco Bezzecchi auf die Plätze. Wirklich nah kamen sie Bagnaia, der zum 50. Mal in der Motorrad-Königsklasse auf das Grand-Prix-Podium klettern durfte, nur am Start.

62 Punkte liegt Bagnaia in der Gesamtwertung bei Saisonhalbzeit nun vor dem Spanier Jorge Martin (Ducati), der sich beim Großen Preis von Österreich mit Rang sieben vor Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) begnügen musste.

Lukas Tulovic (Eberbach) schaffte es in seinem 30. Rennen in der Moto2 unterdessen erstmals in die Top Ten. Der 23-Jährige belegte den zehnten Rang. Der Sieg ging an Celestino Vietti (Italien/Kalex), Gesamtspitzenreiter Pedro Acosta aus Spanien belegte den zweiten Rang vor dem Japaner Ai Ogura (alle Kalex).

In der Moto3 schlug der Türke Deniz Öncü (KTM) im Kampf um den Sieg den spanischen Meisterschaftsspitzenreiter Daniel Holgado (Husqvarna) in einem Herzschlagfinale um ganze fünf Tausendstel.