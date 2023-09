Tulovic will beim "Heimspiel" nächsten Schritt gehen

Anzeige

Bei Motorrad-Pilot Lukas Tulovic überwiegt zur Halbzeit der Moto2-Saison die Enttäuschung über ein bislang verkorkstes Jahr. "Definitiv, da braucht man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Ich hatte mir mehr vorgenommen", sagte der Eberbacher dem SID im Rahmen des Grand Prix von Katalonien: "Das ist so, das muss man jetzt akzeptieren."

Mit zwölf Punkten steht Tulovic in der Gesamtwertung nur auf dem 21. Rang. Vor zwei Wochen knackte er in Spielberg aber als Zehnter erstmals die Top 10. "Das Ergebnis war schon ein kleiner Befreiungsschlag", sagte Tulovic vor dem elften Saisonrennen am Sonntag (12.15 Uhr/ServusTV): "Hoffentlich geht es in diese Richtung weiter."

Dabei kann Tulovic auf seine Erfahrung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya setzen - schließlich ist das Rennen wie ein weiteres Heimspiel für den 23-Jährigen. "Ich wohne seit Anfang letzten Jahres in Tarragona, was gerade einmal 100 Kilometer südlich von Barcelona an der Küste liegt", sagte Tulovic. Gerade als Rennfahrer sei es essenziell, "richtig zu trainieren und Trainingsmöglichkeiten zu haben. Und diese sind in Spanien perfekt."

Auch an diesem Wochenende fährt der Pilot vom deutschen Team Intact GP um seine Zukunft - diese ist nämlich über das Saisonende hinaus weiter offen. "Der aktuelle Stand ist, dass ich nichts darüber sagen kann und nichts darüber weiß", erklärte Tulovic: "Du musst dich im Profisport immer beweisen, es geht so vielen Fahrern hier so. Dementsprechend muss ich mir meinen Platz hart erarbeiten und verdienen."