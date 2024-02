TV: Nitro verlängert Langstrecken-Rechte im Motorsport

Anzeige

Die deutschen Motorsport-Fans können den Werdegang von Mick Schumacher in der Langstrecken-WM im Sparten-TV-Kanal Nitro verfolgen. RTL Deutschland sicherte sich die Übertragungsrechte für den Klassiker in Le Mans (15./16. Juni) bis einschließlich 2025 und wird auch die weiteren Läufe des WEC-Rennkalenders in Highlight-Zusammenfassungen auf RTL+ begleiten. Schumacher geht in diesem Jahr für Alpine in der WEC an den Start.

Dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, in diesem Jahr am 1. und 2. Juni, hält der Sender ebenfalls die Treue. Der bestehende TV-Vertrag für die exklusiven Live-Übertragungen wurde bis einschließlich 2026 verlängert.

"Für alle Motorsport-Fans zählen die Langstrecken-Klassiker zu den absoluten Pflichtterminen im Jahr. Mit diesem starken Motorsport-Paket bleibt Nitro eine feste Adresse für alle Rennsport-Enthusiasten", sagte Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland: "Wir sind stolz auf unsere Motorsport-Kompetenz im Sender und setzen in diesem Jahr wieder in gewohnter Manier zum TV-Marathon an."