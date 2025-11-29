Rekord: Ogier zum neunten Mal Rallye-Weltmeister

"Teilzeitkraft" Sébastien Ogier hat mit seinem neunten WM-Titel Rallye-Geschichte geschrieben. Dem Franzosen reichte zum Abschluss in Saudi-Arabien ein dritter Platz, um mit 293 Punkten seinen Toyota-Markenkollegen Elfyn Evans (289) in der WM-Wertung noch auf Rang zwei zu verdrängen. Der Waliser wurde am letzten Wochenende auch wegen einer Reifenpanne nur Sechster.

Ogier stellte mit seinem Titel den Rekord von Rallye-Legende Sébastien Loeb ein. Der Triumph ist umso bemerkenswerter, weil Ogier seit vier Jahren nur noch bei einem Teil der Rennen am Start ist. In diesem Jahr hatte er drei der ersten acht Rallyes ausgelassen. Erst im Sommer entschied er sich, das Projekt ernsthafter anzugehen. "Einen WM-Titel zu gewinnen, gehörte natürlich nicht mehr zu meinen Zielen", hatte er zuletzt gesagt.

Der 41 Jahre alte Ogier war als Gesamtzweiter nach Saudi-Arabien gereist, drei Punkte fehlten ihm zu Evans. Am Freitag war dem Waliser aber eine Reifenpanne zum Verhängnis geworden, Ogier zog im virtuellen Ranking vorbei - und ließ am Finaltag nichts mehr anbrennen. Gewinner der letzten Rallye wurde der entthronte Weltmeister Thierry Neuville (Belgien/Hyundai). Evans, 36, war schon in den vergangenen fünf Jahren viermal Vizeweltmeister geworden.

Ogiers Saison-Bilanz ist trotz der ausgelassenen Rennen weltmeisterlich: An elf Stationen hat er insgesamt teilgenommen, sechsmal gewann er, zehnmal stand er auf dem Podest, nur ein Reifenschaden bei der Rallye Zentraleuropa trübte diese Bilanz.

Mit dem erneuten Titel führt Ogier eine gute französische Tradition in der Rallye-WM fort. Loeb hatte hier von 2004 bis 2012 alle Titel gewonnen, in seinem Schatten wuchs Ogier bereits heran - und übernahm dann nach Loebs Rückzug nahtlos: Von 2013 bis 2018 gewann er die WM, weitere Titel holte Ogier 2020 und 2021.

Und ein Ende ist nicht in Sicht: Im kommenden Jahr wird Ogier immer noch dabei sein, das hatte Toyota zuletzt verkündet. Zunächst erneut nur in Teilzeit - aber was heißt das schon.