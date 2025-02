Grospiron wird OK-Chef für die Winterspiele 2030

Frankreich hat seinen Cheforganisator für die Winterspiele 2030 in Nizza und den Alpen gefunden. Nach der überraschenden Absage des früheren Biathleten Martin Fourcade soll Edgar Grospiron, Goldmedaillengewinner auf der Buckelpiste 1992 in Albertville, Präsident des Organisationskomitees COJO werden. Am Dienstag wird Grospiron für das Amt vorgeschlagen. Frankreichs Sportministerin Marie Barsacq gratulierte dem 55-Jährigen bereits.