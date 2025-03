IOC-Präsidentschaftswahl: Kandidaten zur Bach-Nachfolge - Wer wählt, wie wird gewählt?

Am Donnerstag (ab 15 Uhr) wählt das Internationale Olympische Komitee (IOC) einen neuen Präsidenten. Zwölf Jahre lang stand Thomas Bach als Präsident an der Spitze des Weltverbandes.

Coe hatte als Präsident des WA in den vergangenen Jahren stets eine harte Linie gegenüber Russland vertreten und das Motto ausgegeben: Erst wenn sich Putin komplett aus der Ukraine zurückzieht, sei eine Rückkehr denkbar. Nun weicht die Position des Briten offenbar auf.

Coe zeigt sich offen für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport - vorausgesetzt der Krieg gegen die Ukraine endet. Sollte es in dem Konflikt zu einer politischen Einigung kommen, würde er wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden.

Seine beiden olympischen Goldmedaillen holte Coe über 1.500 Meter. Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem Vorsitzender des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 2012 in London. 2015 wurde der 68-Jährige an die Spitze des internationalen Leichtathletik-Weltverbands "World Athletics" (WA) gewählt.

Der Brite Sebastian Coe, der Erste im Bunde, der gute Karten zu haben scheint, machte sich in der Mittagspause am Tag vor der Wahl vor den Medienvertretern rar. Der Leichtathletik-Olympiasieger von 1980 und 1984, mit 68 Jahren der älteste Bewerber, sagte nur grinsend zu den wartenden Journalisten: "Ich bin noch da."

Was sich bei ihm ändern würde, sollte er Präsident werden: Samaranch alle IOC-Mitglieder über die Vergabe von Olympischen Spielen abstimmen lassen. In Bachs Amtszeit entschied ausschließlich das Exekutivkomitee.

Der ebenfalls zum Favoritenkreis gezählte Juan Antonio Samaranch jr. ist nicht unumstritten. Er wurde jüngst mit der Frage konfrontiert, ob er einen unfairen Vorteil genieße, weil zwei chinesische IOC-Mitglieder im Rat seiner eigenen Stiftung sitzen. "Die Stiftung wurde vor über zwölf Jahren gegründet und ist eine chinesische Stiftung, die meinen Familiennamen trägt", sagte Samaranch hierzu am Rande der 144. IOC-Vollversammlung im griechischen Costa Navarino.

Die 41-Jährige gewann 2004 und 2008 olympisches Gold und ist zurzeit Sportministerin in ihrer Heimat Simbabwe. Außerdem ist Coventry Vorsitzende der Koordinierungskommission der Olympischen Sommerspiele 2032 in Brisbane (Australien).

Kirsty Coventry, die als Wunschnachfolgerin des scheidenden Bachs gilt und der ebenfalls gute Chancen eingeräumt werden, gab kurz vor der Wahl zu, "aufgeregt" zu sein. "Ich denke, es ist der Athletengeist, der mit all dem Adrenalin und der letzten Kraft auf den letzten 25 Metern wiederkehrt. Ich bleibe einfach in meiner Bahn", sagte die frühere Schwimmerin aus Simbabwe.

In seiner französischen Heimat ist Lappartient Präsident des Nationalen Olympischen Komitees sowie der Chef des Radsportweltverbandes UCI.

In Jordanien ist der Präsident des Nationalen Olympischen Kommitees. Er war sowohl als Ringer sowie als Rallye-Fahrer aktiv. Zudem ist Al-Hussein Teil des jordanischen Königshauses.

Eliasch ist Präsident des internationalen Skiverbandes FIS und wurde 2022 ohne Gegenkandidat erneut an die Spitze des Verbandes gewählt. Außerdem ist der 63 Jahre alte Milliardär Eigentümer des Ski-Herstellers "Head".

Deutsche Stimmberechtigte sind die ehemalige Turnerin Kim Bui (36) und der Sportmanager Michael Mronz (58). Bach selbst wählt in Costa Navarino/Griechenland nicht, der 71-Jährige hat allerdings die Möglichkeit, bei zweimaligem Gleichstand im letzten Wahlgang seinen Nachfolger zu bestimmen.

Eine erlesene Elite bestimmt ab etwa 15 Uhr in geheimer Wahl, wer als Nachfolger von Thomas Bach das Internationale Olympische Komitee anführen und damit in den nächsten Jahren die Richtung im Weltsport vorgeben wird.

Der Gewinner der Wahl wird sein Amt am 24. Juni antreten und damit Bach nach zwölf Jahren ablösen. Die erste Amtszeit beträgt laut der IOC-Charta acht Jahre (also bis 2033), danach besteht die Möglichkeit zur Wiederwahl für vier weitere Jahre (2037). In der Geschichte des IOC wurde jeder Präsident, der sich zur Wiederwahl gestellt hat, ohne Gegenkandidat bestätigt. Allerdings muss hierfür die Altersgrenze von 70 Jahren eingehalten werden, die per Mitgliedervotum einmalig um vier Jahre verlängert werden kann.

Thomas Bach nicht mehr IOC-Präsident: Wie geht es für ihn weiter?

Bach wird nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender des Internationalen Olympischen Komitees zum Ehrenpräsidenten der Ringe-Organisation auf Lebenszeit aufsteigen. Einem Vorschlag der IOC-Vizepräsidentin Nicole Hoevertsz am Ende des ersten Tages der 144. Vollversammlung stimmten die Mitglieder per Applaus zu.

"Ich bin wirklich überwältigt und dankbar für Ihre Worte. Ich bin voller Demut, das ist nicht die Arbeit eines Mannes. Das haben wir alle zusammen geschafft", sagte Bach, der sichtlich ergriffen war und mit den Tränen kämpfte: "Ich bin voller Demut. Es gibt Wichtigeres als Ehre: Freundschaft."

Die Ehrenpräsidentschaft greift am 24. Juni, wenn Bach sein Büro im IOC-Hauptquartier in Lausanne an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin übergeben hat - und auch als aktives IOC-Mitglied ausscheidet. Von Bachs acht Vorgängern waren sechs zu Ehrenpräsidenten ernannt worden.

Hoevertsz pries in ihrer mehrminütigen Rede die "visionäre Führung" Bachs, der 1991 ins IOC aufgenommen worden war und die Organisation seit 2013 anführt. "Wir schulden ihm so viel mehr als nur Dankbarkeit", erklärte Hoevertsz. Bachs Ausscheiden aus dem Präsidentenamt bedeute das "Ende einer Ära".

Der Deutsche habe "die Spiele gerettet", sagte der Belgier Ingmar De Vos, eines von zahlreichen Mitgliedern, das Bach im Nachgang an Hoevertsz' Rede mit Dank überhäufte.

Bach strebt nach seiner Zeit als IOC-Präsident keine Funktion in einer Sportorganisation an, zur Ruhe setzen will sich der 71-Jährige aber auch nicht. "Ich fühle mich noch zu jung und zu aktiv, brauche auch eine Form von Beschäftigung. Wie diese genau aussehen wird, muss ich noch schauen", sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Feststehe, dass er "nichts mehr in einer Sportorganisation und nichts hauptberuflich mehr machen" werde, sagte Bach weiter: "Ich habe in den letzten Jahren immer wieder das Gespräch mit Menschen gesucht, die diese Phase eines Übergangs hinter sich haben. Und alle sagen: Du kannst nicht von 180 auf null herunterschalten, du musst eine Struktur in deinen Tag bringen."