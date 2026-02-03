- Anzeige -
Olympischen Winterspiele in Italien

Olympia 2026: Eishockey-Star Draisaitl fordert Medaillengewinn - News und Ticker

  • Veröffentlicht: 03.02.2026
  • 07:50 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Alle News und Ereignisse zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Überblick. Vom 6. - 22. Februar wird in Mailaind und Cortina d'Ampezzo um Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu Olympia hier.

Hier findet ihr alle News und aktuelle Geschehnisse rund zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien.

Vom 6. bis 22. Februar 2026 (Liveticker zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hier) kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen.

Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um Olympia im Ticker.

Olympia 2026 Mailand Cortina

+++ 3. Februar, 07:27 Uhr: Draisaitls Ziel: "Fliegen da hin, um eine Medaille zu holen" +++

Leon Draisaitl hat bei seinen ersten Olympischen Winterspielen Großes vor. "Natürlich fliegen wir da hin, um eine Medaille zu holen", sagte der deutsche Stürmerstar der Edmonton Oilers in einer Medienrunde. Dem Kölner ist aber auch bewusst, "wie schwer das ist, wo wir mit dem deutschen Eishockey stehen und dass wir nicht in der Favoritenrolle sind".

Der Weg zu Edelmetall sei lang, Deutschland brauche "vielleicht ein kleines Wunder", sagte Draisaitl, der im Alter von 30 Jahren sein Debüt bei Winterspielen geben wird.

Draisaitl, in der NHL bereits bester Torjäger, bester Scorer, wertvollster Spieler und zuletzt zwei Mal nacheinander im Finale um den Stanley Cup, unterstrich seine Ambitionen. "Als Sportler gehst du in ein Turnier rein, um das Turnier zu gewinnen", erklärte der Angreifer.

Noch liegen zwei Spiele in der NHL zwischen Draisaitl und dem "Highlight" Olympia. Dieses schwebt ihm aber schon lange im Kopf herum. "Ich merke selbst, wie ich tagtäglich daran denke und mich total darauf freue, es mitzuerleben und mit den Jungs so schnell wie möglich zusammenzufinden. Es ist ein schönes Gefühl", sagte Draisaitl.

Dem Torjäger könnte sogar die große Ehre zuteil werden, bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne zu tragen. Draisaitl ist einer der drei Kandidaten. "Es ist etwas ganz Besonderes", sagte er, "schauen wir mal, wer es wird. Die andere Athleten sind überragend. Es gibt keine falsche Wahl."

Erstmals seit 2014 erhielten die besten Spieler der Welt aus der NHL wieder die Freigabe für eine Teilnahme. Deutschland startet in Mailand am 12. Februar gegen Dänemark in die Spiele.

+++ 2. Februar, 21:09 Uhr: Doping-Fall vor Olympia-Start +++

Bevor die Olympischen Winterspiele in Italien starten, gibt es bereits den ersten Doping-Fall. Im Biathlon der Damen. Rebecca Passler wurde positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet.

Das Mittel senkt den Östrogenspiegel und kann dabei helfen den Anabolika-Missbrauch zu verschleiern. Das Mittel ist seit 2008 auf der Verbotsliste. Wurde aber auch schon in der Krebstherapie eingesetzt. Die italienische Athletin muss sich jetzt dazu erklären.

