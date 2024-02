Paris 2024: Computer und USB-Sticks mit Daten gestohlen

Anzeige

Einem Mitarbeiter des Pariser Rathauses sind sein Computer und zwei USB-Sticks mit Daten für die Organisation der Olympischen Sommerspiele in der französischen Metropole abhanden gekommen. Die Tasche wurde am Montag in einem Zug am Bahnhof Paris-Nord gestohlen. Berichte, dass durch den Vorfall Informationen zum Sicherheitskonzept für das Großevent weggekommen seien, dementierte das Rathaus am Mittwoch.

"Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Mitarbeiter über keine Informationen über die Organisation oder den Einsatz von Sicherheitskräften während der Olympischen und Paralympischen Spiele verfügte", hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft enthielten die Datenträger "nur Notizen über den Straßenverkehr in Paris während der Olympischen Spiele und keine sensiblen Sicherheitsinformationen".

Gegen den Angestellten der Stadt soll ermittelt werden. Dabei geht es um die Frage, ob er durch das Reisen mit den USB-Sticks gegen interne Sicherheitsvorschriften verstoßen hat. Bei den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) werden voraussichtlich täglich rund 35.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein.