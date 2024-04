Sporthilfe zahlt 20.000 Euro für Olympia-Gold

Anzeige

20.000 Euro für Gold, 15.000 Euro für Silber und 10.000 Euro für Bronze. Diese Prämien zahlt die Stiftung Deutsche Sporthilfe bei den Olympischen und Paralympischen Spielen im Sommer in Paris an die Athleten aus.

Die Plätze vier bis acht werden mit abstufenden Beträgen von 5000 bis 1500 Euro gewürdigt. Damit sind die Prämien auf demselben Niveau wie bei den Spielen in Tokio 2021. Insgesamt sind laut Mitteilung für die Athletinnen und Athleten rund 2,1 Millionen Euro an Prämien eingeplant. Das Geld wird von der Stiftung privat und ohne öffentliche Mittel finanziert.

Schließt eine Athletin oder ein Athlet in mehreren Wettbewerben auf prämienberechtigen Platzierungen ab, wird ausschließlich Geld für die höchste Platzierung ausgezahlt. Prämien für Mannschafts- und Staffel-Erfolge orientieren sich an der Aufteilung, werden jedoch "gesondert durch den Gutachterausschuss der Sporthilfe festgelegt". Im Jahr 2024 wird die Sporthilfe mit voraussichtlich rund 23 Millionen Euro den in ihrer Geschichte bislang höchsten Förderbetrag auszahlen.