Vertrag mit Eurostar: Team Deutschland nachhaltig nach Paris

Nachhaltig nach Paris: Ein Großteil der deutschen Mannschaft für die Olympischen Sommerspiele (26. Juli bis 11. August) wird per Zug zum sportlichen Highlight in die Seine-Metropole Paris reisen. Dies ist Teil einer zunächst auf ein Jahr festgelegten Partnerschaft, welche die Deutsche Sport Marketing (DSM), Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und die Zuggesellschaft Eurostar am Montag im Hause des Sport-Informations-Dienstes (SID) in Köln per Unterschrift besiegelten.

"Wir wollen so viele Teammitglieder wie möglich auf die Schiene bringen. Das soll ein starkes Zeichen dafür sein, dass das Thema Nachhaltigkeit im Bewusstsein der Sportler und Sportlerinnen ist", sagte DSM-Geschäftsführerin Claudia Wagner dem SID. Neben der deutschen Mannschaft werden auch die Teams aus Großbritannien, den Niederlanden und Belgien über die Schiene nach Frankreich reisen. "Das ist auch ein Zeichen für Europa", so Wagner.

Auch bei Athlethen kommt die Vereinbarung gut an. "Ich finde es supergeil, dass ich umweltschonend mit dem Zug nach Paris fahren kann", sagte der derzeit verletzte Hockey-Weltmeister Christopher Rühr, "das Thema Flugreisen und CO2-Ausstoß beschäftigt uns Hockspieler immer stark."

Fest steht, dass die Rückreise des Teams Deutschland am Montag nach der Schlussfeier organisiert wird. So sollen zwei Züge mit entsprechendem Logo möglichst viele Teammitglieder zurück ins Rheinland bringen.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) rechnet für die Sommerspiele in einem Jahr in Paris (26. Juli bis 11. August) mit einem 420- bis 450-köpfigen Team. Bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio war der DOSB mit einem 434-köpfigen Aufgebot vertreten. Das größte deutsche Team seit der Wiedervereinigung war 1996 am Start. In Atlanta traten insgesamt 469 Athletinnen (188) und Athleten (281) an.

Bei den Spielen an der Seine könnte sogar ein Rekord aufgestellt werden. Bislang sind bereits fünf Mannschaften qualifiziert (Basketball/2, Hockey/2 und die Volleyball-Männer). Vier weitere könnten noch hinzukommen (Handball/2 sowie die Volleyballerinnen und die Fußballerinnen). In Atlanta waren sieben deutsche Mannschaften am Start.