El Bakalli wiederholt Olympiasieg

Der Marokkaner El Bakkali triumphierte indes in 8:06,05 Minuten und wiederholte damit als erster Hindernisläufer seit 88 Jahren einen Olympiasieg bei den darauffolgenden Sommerspielen.

Das Kunststück war zuletzt dem Finnen Volmari Iso-Hollo in den Jahren 1932 und 1936 gelungen. Für El Bakkali ist es das vierte große Gold in Serie. Neben seinem Olympiasieg vor drei Jahren in Tokio holte er auch die WM-Titel 2022 in Eugene und 2023 in Budapest.

Silber ging in Paris an Kenneth Rooks (USA/8:06,41), Bronze gewann Abraham Kibiwot (Kenia/8:06,47). In einem lange taktischen Rennen zündete der 28-jährige El Bakkali auf der Schlussrunde den Turbo und profitierte auch von Girmas schlimmen Sturz.

Der EM-Dritte Karl Bebendorf (Dresden), Frederik Ruppert (Tübingen) und Velten Schneider (Sindelfingen) waren im Vorlauf ausgeschieden.