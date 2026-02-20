Franziska Preuß verkündet nach Staffel-Drama bei Olympia drastischen Schritt

Ein letztes großes Rennen: Der Massenstart bei Olympia 2026 in Antholz wird der letzte Start von Franziska Preuß. Biathletin Franziska Preuß wird ihre erfolgreiche Karriere mit dem Abschluss der olympischen Wettbewerbe beenden. Das bestätigte Deutschlands Sportlerin des Jahres am Freitag. Damit wird der Massenstart in Antholz am Samstag (14.15 Uhr live auf Joyn) das letzte Rennen ihrer Laufbahn. Mehr: Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn "Nun ist es Zeit, dem Biathlon Servus zu sagen", meinte Preuß, deren Olympia-Auftritte in Italien von Pleiten, Pech und Pannen am Schießstand geprägt waren. Der ersehnten Einzelmedaille läuft sie weiter vergeblich hinterher. "Dieser Abschied fühlt sich genau richtig an. Morgen geht es nicht um Zeiten oder Platzierungen", sagte sie und betonte: "Morgen geht es um Dankbarkeit. Ein letztes Mal alles geben."

Franziska Preuß verzichtet auf finale Weltcup-Rennen Das bedeutet auch, dass Preuß nach den Spielen nicht mehr an den finalen drei Weltcup-Stationen der Saison teilnehmen wird. Die Bayerin hatte vor dem Saisonhöhepunkt bereits ihr Karriereende angekündigt, den Zeitpunkt aber noch offengelassen. In der vorherigen Saison hatte sich Preuß, die in der Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen worden war, mit dem Gewinn der großen Kristallkugel sowie WM-Gold in der Verfolgung gleich mehrere Träume erfüllt. In Antholz gewann sie zumindest mit der Mixed-Staffel Bronze.

