Joshua Tasches langer Weg zu Olympia 2026: Über Rugby zum Bob-Anschieber

Bob-Anschieber Joshua Tasche spricht im ran-Interview über seinen langen Olympia-Traum, Manuel Wilhelm, den Wechsel zum Bobsport – und die wichtigsten Pins im Olympischen Dorf.

Von den Olympischen Spielen berichten Philipp Kubiessa und Magdalena Stocker

Joshua Tasche steht kurz vor dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere: Dem Olympischen Viererbob-Rennen im Cortina Sliding Center. Doch der Weg dorthin war alles andere als geradlinig.

Im ran-Interview spricht der 30-Jährige über seinen Werdegang, der ihn über das Rugby-Feld zu Olympia führte, und sein Dasein als Pin-Trader im Olympischen Dorf.

ran: Sie haben als Kind Fußball gespielt, dann Leichtathletik, Rugby – und jetzt sind Sie Bob-Anschieber bei Olympia. Wie kam das alles zusammen?

Tasche: Ich glaube, wie jeder kleine Junge in Deutschland war natürlich Fußball das riesige Thema. Das habe ich viele Jahre gemacht, bis ich 16 war – dann habe ich aufgrund von Verletzungen aufgehört. Durch einen Schulwettkampf bin ich dann zur Leichtathletik gekommen. Drei Jahre habe ich das sehr ambitioniert betrieben. Ich habe nie den Sprung international geschafft, aber habe ab diesem Zeitpunkt gesagt: Ich will unbedingt zu den Olympischen Spielen. Mein Vater ist Jamaikaner, Usain Bolt war damals ein riesiges Vorbild für mich. Olympia ist mein Kindheitstraum.

ran: Und dann kam Rugby – und ran-Experte Manuel Wilhelm...

Tasche: Ich habe damals über einen Freund mit dem Rugbyspielen angefangen und mich dann über die Deutschen Meisterschaften empfehlen können. Da kam Manuel Wilhelm auf mich zu und hat gesagt: "Wir sehen Talent – und wenn du richtig Gas geben willst, komm nach Heidelberg.” Das habe ich dann auch relativ zeitnah gemacht. Ich bin hingezogen, habe dort mit den Jungs aus der 7er-Nationalmannschaft jeden Tag zusammen trainiert.