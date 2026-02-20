Auch mit einigen Tagen Abstand bekräftigt der deutsche Skirennläufer Linus Straßer seine Kritik an Olympia.

Skirennläufer Linus Straßer hat seine Olympia-Kritik mit etwas Abstand nochmals bekräftigt. "Ich habe es gesagt, weil ich überzeugt bin, dass wir Athleten auch mal unseren Mund aufmachen müssen", schrieb er bei Instagram: "Sport ist ein Wettkampf, der ganz entscheidend von der Interaktion mit den Fans lebt. Wir Sportler brauchen unsere Anhänger und Familien. Wir brauchen ihren Zuspruch, ihr Mitfiebern, ihre Nähe."

Straßer hatte seinen Frust über den Niedergang der olympischen Idee nach seinem neunten Platz im Slalom von Bormio am Montag ausgelassen. "Meine komplette Familie ist da, mit Freunden und so weiter. Aber du hast überhaupt keine Interaktion mit irgendwelchen Zuschauern. Wenn das der Genuss von Olympia sein soll, bin ich froh, dass das mein letztes Mal war", hatte der Münchner geschimpft. Die Spiele seien "für'n Arsch".

Er könne "nicht akzeptieren: wenn wir Sportler, wie in Bormio geschehen, von unseren Fans getrennt werden", schrieb er jetzt weiter: "Olympische Spiele brauchen echte Nähe, echte Fans, echte Enthusiasten, die uns tragen, mit uns leiden, uns besser machen, uns verzeihen und trösten wenn es mal nicht gut läuft."