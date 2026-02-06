Eishockey (M): Es wird deutlich Nach dem 4:0 der USA haben die Slowaken auf der Position des Goalies gewechselt gehabt. So wurde Samuel Hlavaj runtergenommen und Stanislav Skorvanek kam rein. Doch dieser Wechsel scheint nur bedingt geholfen zu haben. Die US-Amerikaner lassen die Scheibe laufen und können vier Sekunden nach dem Powerplay zum 5:0 durch Jack Hughes erhöhen. Das ist sein zweiter Treffer heute Abend und der Favorit scheint noch immer nicht genug zu haben. Die Slowakei rettet sich anschließend mit großer Mühe in die Drittelpause.

Eishockey (M): Marincin verpasst Shorthander Nach einem Crosscheck muss Oliver Okuliar für zwei Minuten vom Eis hinunter. Während des Powerplays für die USA gibt es einen Aufbaufehler, sodass Martin Marincin die Chance auf den Shorthander hat. Aus dem Slot heraus bleibt er jedoch an der linken Schulter von Connor Hellebuyck hängen.

Eishockey (M): Doppelschlag der US-Amerikaner Ist das schon die Vorentscheidung? Erst kann Jack Hughes von der blauen Linie Tempo aufnehmen und lässt auf dem Weg in Richtung Samuel Hlavaj zwei Gegenspieler stehen. Aus dem linken Bullykreis heraus zimmert er die Scheibe ins lange Eck und sorgt für das 3:0. Es vergehen gerade einmal 19 Sekunden, ehe Hlavaj erneut hinter sich greifen muss. Aus der linken Rundung wird Jack Eichel im Slot angespielt, der mit einer Schussfinte den Goalie aussteigen lässt und am Ende mit der Rückhand ins halbleere Tor einschiebt.

Eishockey (M): Puck zappelt im Netz Aus dem linken Bullykreis gibt es einen scharfen Pass an den rechten Pfosten, wo Jake Guentzel lauert. Der Angreifer erwischt die Scheibe nicht mit der Kelle, sondern benutzt seinen Schlittschuh, um den Puck in Richtung Tor zu treiben. Mit einer klaren Schussbewegung kann er das Spielgerät zwar hinter die Torlinie bringen, doch die Schiedsrichter zeigen sofort an, dass der vermeintliche Treffer nicht zählt.

Shorttrack (F): Doppelsieg für Südkorea Im kleinen Finale setzt sich Xandra Velzeboer vor Courtney Sarault durch. Die Freude bei den beiden im Halbfinale gestürzten Athletinnen hält sich wenig überraschend in Grenzen. Anschließend machen sich die Kandidatinnen für die Medaillen auf den Weg. Zu Beginn ist das Tempo extrem langsam. Corinne Stoddard ist an der Spitze und führt vor Arianna Fontana. Mit noch zehn Runden zu laufen wird es ein wenig schneller. Minjeong Choi greift als Erste an, doch die US-Amerikanerin wehrt diese Attacke ab. Dann fliegen jedoch gleich Choi und Gilli Kim an ihr vorbei. Die Südkoreanerinnen machen Gold und Silber unter sich aus. Am Ende ist es Kim, die sich über Gold freuen kann. Ihre Teamkollegin gewinnt vor Stoddard Silber, sodass Bronze an die USA geht.

Eishockey (M): Strafen auf beiden Seiten Gleich zu Beginn des Mitteldrittels gibt es eine Strafe gegen Martin Fehervary, der aufgrund von unnötiger Härte auf die Strafbank muss. Das ist eine eher leichte Entscheidung der Schiedsrichter. Anschließend gibt es die Chance für die USA, doch Auston Matthews verpasst am zweiten Pfosten, ehe er selbst zu hart einsteigt und vom Eis muss. Demzufolge gibt es eineinhalb Minuten ein Vier-gegen-vier, bevor es anschließend ein kurzes Powerplay der Slowaken gibt.

Pause im Eishockey und Shorttrack Sowohl beim Shorttrack als auch in der Eishockey-Arena gibt es aktuell eine Pause. In wenigen Minuten geht es jedoch zwischen den USA und der Slowakei weiter. Beim Shorttrack fällt die letzte Entscheidung in rund einer Viertelstunde.

Shorttrack (M): Niederländische Festspiele gehen weiter Südkorea setzt sich mit noch 15 Runden zu laufen an die Spitze und erhöht stetig das Tempo. Dahinter klafft eine kleine Lücke, die jedoch nach einem schwachen Wechsel geschlossen wird. Die Niederlande kommt damit wieder auf und setzt sich mit noch sechs Runden in Führung. Das Feld ist dich beisammen. Die Niederländer haben dann jedoch einen exzellenten Wechsel und setzen sich ab. Dahinter kommen erst die Italiener auf, die in der Schlussrunde noch von den Südkoreanern abgefangen werden. Die Niederlande läuft sicher zu Gold, während Südkorea Silber holt. Gastgeber Italien geht mit Bronze nach Hause, während Kanada ohne Medaille bleibt. Für van 't Wout ist es die dritte Goldmedaille.

Eishockey (M): Powerplaytreffer führt zum 2:0 Milos Kelemen muss nach einem Beinstellen für zwei Minuten in die Kühlbox. Diese Überzahl können die US-Amerikaner sofort ausnutzen und erhöhen auf 2:0! Jack Eichel hat im hohen Slot die Scheibe auf der Kelle, ehe er einen No-Look-Pass in den linken Bullykreis gibt, wo Tage Thompson per One-Timer abzieht. Mit seinem Schlagschuss findet er eine kleine Lücke über der rechten Schulter von Samuel Hlavaj im kurzen Eck. Der Goalie kann den Puck nur noch aus dem Netz holen, sodass es mit einem 2:0 für die USA in die erste Drittelpause geht.

Eishockey (M): Slowakei hält dagegen Obwohl die US-Amerikaner einen frühen Treffer erzielen konnten, scheinen die Slowaken nur wenig geschockt davon zu sein. Die Mannen um Juraj Slafkovsky haben seither sogar mehr Schüsse auf den gegnerischen Kasten abgegeben. Allerdings ist Connor Hellebuyck nur selten wirklich getestet worden, sodass es noch immer 1:0 für die USA steht.

Curling (M): Norwegen gibt sich geschlagen Im neunten End macht die Schweiz keinen Fehler und stößt mit einem Take-out-Versuch einen gegnerischen Stein aus dem Haus, das damit nahezu leer steht. Magnus Ramsfjell nutzt die Chance und dreht sich beim Anlauf einmal um die eigene Achse, ehe er anschließend den Stein abgibt. Für diese Aktion erntet er lauten Applaus. Direkt im Anschluss gehen beide Teams aufeinander zu, ehe es die üblichen Handschläge gibt. Somit holen die Eidgenossen, die zehn von elf Partien für sich entscheiden konnten, Bronze! Die Mannen um Benoît Schwarz-van Berkel fallen sich in die Arme und schreien ihre Freude heraus.

Shorttrack (F): Choi und Stoddard im Finale Im dritten und letzten Halbfinale setzen sich Minjeong Choi und Corinne Stoddard durch. Auch Arianna Sighel kann aufgrund der schnellen Zeit den Einzug in das Finale um die Medaillen feiern, was vor allem den Fans gefällt. Für Xandra Velzeboer und Courtney Sarault, die sich beide über eine tiefe Rille im Eis beschwert hatten, reicht es gerade einmal für das kleine Finale. Nun folgen jedoch erst einmal die beiden Finalläufe über die fünf Kilometer bei den Herren, ehe die letzte Entscheidung um Gold, Silber und Bronze über die 1500 Meter der Frauen fällt.

Eishockey (M): Larkin bringt die USA in Führung Es sind keine fünf Minuten im zweiten Halbfinale des olympischen Eishockeyturniers gespielt, bevor es erstmals klingelt! Dylan Larkin kommt mit viel Tempo in die gegnerische Zone, ehe er aus halblinker Position einfach mal abzieht. Sein strammer Handgelenkschuss fliegt in Richtung des rechten Winkels und schlägt über der Fanghand von Samuel Hlavaj ein.

Shorttrack (F): Stürze im zweiten Halbfinale Was ist denn hier los? Im zweiten Halbfinale scheint alles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Xandra Velzeboer und Courtney Sarault kommen beide unabhängig voneinander zu Fall! Damit scheidet nicht nur eine, sondern gleich zwei Favoritinnen auf die Medaillen aus! Jingru Yang aus China und Ching Yan Lam aus Hongkong können daraus Profit schlagen.

Shorttrack (F): Kim und Fontana im Finale Im ersten Halbfinale können sich Gilli Kim und Arianna Fontana an die Spitze setzen und halten die Platzierung bis zum Schluss. Hinter ihnen gibt es einen Sturz, von dem sie jedoch nicht beeinträchtigt werden. Am Ende gewinnt die Südkoreanerin von der Italienerin, sodass beide später noch um Gold kämpfen können.

Shorttrack (F): Alle Favoritinnen im Halbfinale Wie zu erwarten war, gab es in den restlichen Viertelfinals keine Überraschungen. Dementsprechend haben sich auch die weiteren Favoritinnen um Corinne Stoddard, Minjeong Choi und Xandra Velzeboer durchsetzen können. Nun stehen bereits die Halbfinals auf dem Plan.

Curling (M): Eidgenossen mit der Vorentscheidung Die Schweizer schreiben im achten End zwei Steine und dürften damit die Vorentscheidung besorgt haben. Mit einer 6:1-Führung geht es in die letzten beiden Durchgänge, wobei man unter normalen Umständen im letzten End den Hammer auf seiner Seite haben wird. Norwegen gibt zwar noch nicht auf, doch die Körpersprache beim Team um Magnus Ramsfjell ist nicht mehr besonders vielversprechend.

Eishockey (M): US-Amerikanner wollen ins Finale Nachdem Kanada in der letzten Minute der regulären Spielzeit ein Tor gegen Finnland erzielen konnte und somit den Finaleinzug perfekt gemacht hat, möchten die US-Amerikaner nun nachziehen. Im Duell mit der Slowakei gehen die USA als klare Favoriten. Obwohl das Team um Juraj Slafkovsky lediglich sieben NHL-Spieler aufweist, wussten die Slowaken bislang zu überzeugen und besiegten in der Gruppenphase unter anderem die Schweden, die gestern erst in der Verlängerung den US-Amerikanern unterlegen waren. Im Viertelfinale schmiss der Sieger der Gruppe B Deutschland aus dem Turnier.

Curling (M): Schweiz verteidigt die Führung Das Team der Schweiz lässt in den Ends sechs und sieben überhaupt nichts anbrennen und spielt bislang nahezu fehlerfrei. Immer wieder kann Benoît Schwarz-van Berkel alle Steine aus dem Haus entfernen, sodass die Eidgenossen weiterhin mit 4:1 in Führung liegen. Somit geht man auch in das achte End mit dem Hammer, sodass den Norwegern langsam, aber sicher die Zeit davonläuft.

Ski Freestyle (M): Ferreira gewinnt Gold Alex Ferreira kann nur hilflos zusehen, wie Brendan Mackay seinen Run hinunterzaubert. Ohne Fehler kommt der Kanadier unten an und sofort ist klar, dass ihm ein starker Run gelungen ist. Allerdings ist sich niemand sicher, wofür es reicht. Am Ende leuchtet die Drei auf, sodass sich Mackay Bronze sichert. Silber geht nach Estland in Person von Henry Sildaru. Somit bleibt der US-Amerikaner in Führung und räumt Gold ab!

Ski Freestyle (M): Goepper stürzt Als Vorletzter stürzt sich Nick Goepper in die Halfpipe. Er zeigt gleich mehrere 1620s, aber beim letzten Sprung, dem vermeintlich leichtesten, kommt es zum Sturz. Er knallt mit dem Rücken auf die knallharte Eiskante im oberen Bereich. Anschließend rutscht er die Steilwand hinab und liegt im Schnee. Mit Hilfe des medizinischen Personals kann er jedoch die Anlage verlassen und bleibt Dritter. Brendan Mackay kann das Klassement jedoch nochmal durcheinanderwirbeln.

Ski Freestyle (M): Ferreira fängt Sildaru ab Mit einem Ritt auf der Rasierklinge greift Alex Ferreira nochmal die Goldmedaille an. Der US-Amerikaner fliegt immer wieder hoch aus der Halfpipe heraus und landet seine Tricks. Obwohl er beim vorletzten Sprung einen kleinen Wackler drin hat, kann er die Führung übernehmen. Mit einer Wertung von 93,75 Punkten geht er an Henry Sildaru vorbei. Der Este kann jedoch direkt darauf nachlegen. Auch er kann sich nochmal verbessern, doch in den Augen der Jury reicht es nicht ganz. Er bleibt 0,75 Zähler hinter seinem Widersacher zurück.

Bob (F): Humphries fällt zurück Als letzte Starterin geht Kaillie Humphries in die Bahn. Bei einer soliden Fahrt fällt sie einzig aus Kurve neun ein wenig heraus. Ansonsten trifft sie die Linie recht gut, doch das Tempo fehlt. Bei jeder Zeitnahme geht es für die US-Amerikanerin einen Schritt zurück, sodass sie mit 23 Hundertsteln ins Ziel kommt. Damit fällt sie hinter Laura Nolte und Lisa Buckwitz auf Rang drei zurück. Ihr Vorsprung vor Kim Kalicki beträgt jedoch zwei Zehntel, sodass der Abstand nach hinten ebenfalls komfortabel ist. Somit geht Deutschland mit einer Doppelführung in den zweiten Tag!

Bob (F): Nolte verdrängt ihre Teamkolleginnen Laura Nolte hat einen kleinen Fehler im oberen Streckenabschnitt zu überstehen. Im Anschluss findet sie jedoch eine schnelle Linie nach unten und kann viel Tempo aufnehmen. Von der vorletzten Zwischenzeit ins Ziel baut sie ihre Führung um fast eine Zehntel aus und kommt mit 18 Hundertsteln vor Lisa Buckwitz über die Ziellinie.

Bob (F): Buckwitz macht es noch besser Lisa Buckwitz findet nochmal rund zwei Zehntel auf dem Weg nach unten und verdrängt ihre Teamkollegin von Rang eins. Eine Viertelsekunde trennen die beiden nach zwei Läufen. Nun kommt mit Laura Nolte gleich die dritte deutsche Pilotin, die sich auf den Weg machen wird.

Bob (F): Kalicki geht in Führung Kim Kalicki macht es deutlich besser als Elana Meyers Taylor und bringt eine fehlerfreie Fahrt hinunter. Auch die Ausfahrt aus Kurve neun ist ihr geglückt, sodass sie viel Tempo unten heraus mitnehmen kann. Am Ende setzt sie sich auf 19 Hundertstel von Kaysha Love ab und baut ihre Führung um beinahe eineinhalb Zehntel aus.

Bob (F): Meyers Taylor fällt zurück Elana Meyers Taylor hat eine alles andere als grandiose Fahrt und fällt eine halbe Sekunde hinter ihre Teamkollegin Kaysha Love zurück. Damit hat die Monobob-Olympiasiegerin wohl keine Chance mehr auf Edelmetall im Zweierbob. Sie ist sogar auf den zwischenzeitlich achten Platz abgerutscht!

Ski Freestyle (M): Sildaru führt nach zwei Durchgängen Henry Sildaru kann im zweiten Durchgang seinen Run ohne Fehler nach unten zaubern, sodass er sich an Alex Ferreira vorbeischiebt und die Position an der Sonne mit 92,75 Punkten übernimmt. Dahinter folgen jedoch gleich drei US-Amerikaner, wobei Ferreira weiterhin auf Rang zwei liegt. Nick Goepper (89,00) und Ben Irving (87,50) haben bereits einen kleinen Rückstand.

Bob (F): Lotholz eröffnet Kampf um die Medaillenplätze Im zweiten Run eröffnet Melissa Lotholz aus Kanada den Kampf um die Medaillen. Ihr Rückstand auf Bronze beträgt rund zwei Zehntel. Nach einem langsamen Start ins Rennen nimmt sie unten heraus nochmal viel Tempo auf. Am Ende setzt sie sich mit gerade einmal zwei Hundertsteln vor Katrin Beierl aus Österreich.

Shorttrack (F): Favoritinnen halten sich schadlos Es gibt sechs Viertelfinals, wobei sich jeweils die drei schnellsten Läuferinnen eines Laufs direkt für das Halbfinale qualifizieren. Dazu kommen noch die drei schnellsten Vierplatzierten weiter. Im ersten Durchgang kann sich Gilli Kim problemlos durchsetzen. Im zweiten Run ist Courtney Sarault an der Reihe und auch sie gewinnt ihren Lauf. Somit gibt es erst einmal keine Überraschung beim Shorttrack.

Curling (M): Erster Punkt für Norwegen Norwegen scheint überhaupt nicht in ihren Rhythmus zu kommen. Mit dem vorletzten Stein der Skandinavier liegen gleich fünf Schweizer am nächsten zum Zentrum! Zwar kann Magnus Ramsfjell einen Stein aus dem Haus entfernen, doch sofort legt Benoît Schwarz-van Berkel einen nach. Damit ist es ausgeschlossen, dass Norwegen mehr als einen Punkt erzielen kann. Ohne Probleme kann zwar Ramsfjell einen Stein schreiben, doch nach der Pause gehen die Eidgenossen mit dem Hammer in das sechste End. Dazu führt man mit 4:1!

Ski Freestyle (M): Ferreira kontert Irving Birk Irving setzt mit einer Wertung von 87,50 Punkten die erste Duftmarke des Wettbewerbs. Damit geht er an die Spitze des Klassements und setzt die Konkurrenz erst einmal unter Druck. Genau dies scheint Alex Ferreira jedoch gebraucht zu haben. Sofort zeigt der Mitfavorit einen starken Lauf und sammelt sogar noch drei Zähler mehr als sein Landsmann, womit nun der 31-Jährige die Führung übernimmt.

Curling (M): Keine Punkte im vierten End Die Schweiz setzt erneut die Norweger unter Druck und forciert ein End ohne Punkte. Damit bleibt es bei der 4:0-Führung für die Eidgenossen. Bislang finden die Skandinavier überhaupt kein Mittel, um das Spiel des Kontrahenten aufzubrechen. Somit ist Norwegen überwiegend am Reagieren und nur selten selbst aktiv.

Shorttrack (F, M): Letzte Entscheidungen stehen an Die letzten Entscheidungen im Shorttrack bei den diesjährigen Olympischen Spielen stehen an. Den Auftakt machen die Frauen über die 1500 Meter. Dabei geht es ab 20:15 Uhr mit den Viertelfinals los. Dabei wird vor allem auf Gilli Kim und Minjeong Choi (beide Südkorea), Courtney Sarault aus Kanada und Corinne Stoddard aus den USA zu achten sein. Darüber hinaus könnte die Niederländerin Xandra Velzeboer das Triple aus 500, 1000 und 1500 Metern perfekt machen, sofern sie das letzte Gold mitnimmt. Allerdings hat sie im Verlauf des Winters über diese Distanz nur selten überzeugen können. Außerdem stehen die Finalläufe über die fünf Kilometer bei den Staffeln der Herren an. Im großen Finale kämpfen Südkorea, Kanada, Italien und die Niederlande um Gold.

Bob (F): Zweiter Durchgang startet In der Bob- und Rodelbahn von Cortina geht es unterdessen in den zweiten Durchgang. Allerdings wird in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung nach dem ersten Lauf gestartet, sodass die besten Athletinnen erst am Ende eingreifen werden. Nach vier Zweierbobs führt aktuell die Australierin Sarah Blizzard, die jedoch schon über eine Sekunde Rückstand auf die Führende Kaillie Humphries hat.

Ski Freestyle (M): Nervöser erster Durchgang Weder Alex Ferreira noch Nick Goepper können ihren ersten Lauf runterbringen. Allerdings haben auch Brendan Mackay und Henry Sildaru große Probleme, sodass keiner der Favoriten im ersten Durchgang einen nennenswerten Run runterbringen konnte. Somit führt Ben Harrington mit 61,25 Punkten.

Curling (M): Steal im dritten End Das dritte End entwickelt sich zu einer Taktik-Schlacht! Norwegen und die Schweiz liefern sich ein knappes Battle, ehe den Skandinaviern ein Zwei-Steine-End winkt. Allerdings hat das Team um Magnus Ramsfjell die Möglichkeit, auf drei Punkte zu gehen. Bei einem riskanten Unterfangen gibt es einen Double-Take-Out-Versuch, der jedoch komplett schiefgeht! Nachdem man zwar einen Stein der Eidgenossen aus dem Haus entfernen kann, bleibt der andere im Zentrum liegen. Damit gibt es einen Steal für die Schweiz, die auf 4:0 wegzieht.

Ski Freestyle (M): Marineau auf Abwegen Als vierter Starter geht es für Dylan Marineau auf den Weg. Die ersten beiden Tricks stellt er problemlos rein, ehe ihm sein dritter Stunt misslingt. Anschließend sucht er den direkten Kontakt zu den Zuschauern oben auf der Pipe und klatscht mit denen ab. Damit gibt er seinen Run auf.

Curling (M): Norwegen patzt Bei einem Double-Take-Out-Versuch mit dem letzten Stein kann Magnus Ramsfjell zwar einen gegnerischen Stein rausnehmen, doch anschließend verpasst er den zweiten Stein, sodass sein eigener Versuch rausrutscht. Benoît Schwarz-van Berkel hat anschließend kein Problem, den einzigen Stein der Norweger aus dem Zentrum zu stoßen, sodass die Eidgenossen gleich drei Punkte einfahren können.

Ski Freestyle (M): Entscheidung in der Halfpipe In rund zehn Minuten kommt es zur nächsten Medaillenentscheidung in der Abendsession. In der Halfpipe nehmen die Freestyler ihren Kampf um Gold, Silber und Bronze auf. Dabei wird man den Namen Finley Melville vermissen. Der Gewinner der X-Games vor rund einem Monat in Aspen ist in der Qualifikation krachend gescheitert. Ohne einen gestandenen Lauf musste der Neuseeländer sich von seiner Gold-Hoffnung verabschieden. Dahingegen hatten Nick Goepper und Alex Ferreira (beide aus den USA) keine Schwierigkeiten. Brendan Mackay aus Kanada, der in Colorado lediglich auf Rang fünf landete, hat die Qualifikation heute Vormittag jedoch mit einem Durchgang von 92,75 Punkten für sich entschieden.

Curling (M): Schwarz-van Berkel säubert das Haus Norwegen setzt die Schweiz gleich von Beginn an unter Druck. Doch die Eidgenossen finden auf alle Versuche der Skandinavier eine Antwort. Am Ende säubert Benoît Schwarz-van Berkel ein weiteres Mal das Haus, sodass keine Punkte im ersten End geschrieben werden. Somit bleibt der Hammer beim Sieger der Gruppenphase.

Eishockey (M): Kanada steht im Finale Eine dramatische Schlussphase endet mit einer Chance für Sebastian Aho, der mit der Sirene einen Schuss in Richtung Jordan Binnington abgibt, den der Goalie fängt. Allerdings geben die Schiedsrichter noch einen Zuschlag von 1,3 Sekunden. Das Bully geht an die Kanadier, die damit ins Finale am Sonntag einziehen!

Eishockey (M): Video-Review bestätigt das Tor Im Aufbau des Tores möchte Antti Pennanen eine Abseitsstellung gesehen haben. Die Schiedsrichter gucken sich die Szene genau an, doch beim Übertreten des Pucks in die Offensivzone hatte der Schlittschuh von Macklin Celebrini noch Kontakt mit der blauen Linie. Somit bestätigen die Schiedsrichter den Treffer. Das führt dazu, dass Finnland in den restlichen Sekunden, rund eine halbe Minute, mit einem Mann weniger auf dem Eis sein wird. Allerdings wird dieses Defizit durch das Ziehen des Goalies egalisiert. Dennoch nehmen sich die Finnen ein mögliches Powerplay!

Eishockey (M): MacKinnon trifft Der Druck der Kanadier auf das Tor von Juuse Saros wächst sekündlich, ehe acht Sekunden vor dem Ende des Powerplays Connor McDavid aus dem rechten Bullykreis durch die Box passt und auf der anderen Seite Nathan MacKinnon findet. Der Stürmer zieht sofort ab und findet eine minimale Lücke zwischen dem Pfosten und dem Schlittschuh von Juuse Saros in der kurzen Ecke.

Eishockey (M): Strafe gegen Mikkola Nathan MacKinnon hat die große Möglichkeit aus dem Slot heraus, doch auch hier ist der Goalie der Finnen wieder voll da. Im Anschluss gibt es jedoch einen hohen Stock von Niko Mikkola, der daraufhin eine zweiminütige Strafe sieht. Damit gibt es mit 2:35 Minuten auf der Uhr nochmal ein Powerplay für Kanada!

Eishockey (M): Saros hält das Unentschieden fest Kanada spielt schnell aus der eigenen Zone heraus und kommt nach einer starken Einzelaktion durch Mitch Marner zum Abschluss. Aus dem rechten Bullykreis sucht der Stürmer das lange Eck. Die Scheibe fliegt knapp über das Eis, doch am Ende bekommt Juuse Saros noch seinen Beinschoner heran. Damit hält er Finnland im Spiel!

Bob (F): Humphries vor Nolte und Buckwitz Wie zu erwarten war, gibt es keine weiteren Veränderungen mehr im Klassement. Demzufolge führt nach dem ersten Durchgang Kaillie Humphries mit fünf Hundertsteln vor Laura Nolte. Weitere acht Hundertstel dahinter befindet sich Lisa Buckwitz, die nach dem ersten Lauf auf Rang drei liegt. Dahinter kommt dazu noch Kim Kalicki. Allerdings sind auch Elana Meyers Taylor und Kaysha Love noch voll im Rennen um die Medaillenvergabe dabei. Die an Position sechs platzierte US-Amerikanerin hat gerade einmal 13 Hundertstel Rückstand auf Bronze.

Eishockey (M): Finnland weiterhin unter Druck Nach dem Ausgleich suchen die Kanadier weiterhin den Weg nach vorne. Obwohl die Offensivbemühungen des Favoriten ein wenig abgenommen haben, finden sich die Finnen oftmals in der eigenen Zone wieder. Macklin Celebrini hat die große Möglichkeit aus dem Slot, doch sein Versuch rauscht einen halben Meter links am Pfosten vorbei. Aber auch Finnland kommt in Person von Sebastian Aho zum Abschluss. Aus dem hohen Slot heraus scheitert er an Jordan Binnington, der mit der Stockhand die Scheibe neben das Tor ablenken kann.

Eishockey (M): Theodore gleicht aus Der Druck der Kanadier wächst stetig und dann ist es passiert! Shea Theodore wird an der rechten Seite der blauen Linie angespielt. Per One-Timer sucht er den Abschluss und trifft den Puck satt. Der 30-Jährige sucht mit seinem harten Schlagschuss das kurze Eck. Juuse Saros bekommt die Scheibe zwar noch an die Schulter, doch von dort springt das Spielgerät in das rechte obere Eck. Die Santagiulia Ice Hockey Arena von Mailand steht Kopf, da überwiegend kanadische Fans vor Ort sind.

Eishockey (M): Kanada läuft an Das Schlussdrittel wird ganz klar von den Kanadiern dominiert. Das Team um Superstar Connor McDavid kann immer wieder Finnland in die eigene Zone zurückdrängen und feuert aus allen Winkeln auf das Tor von Juuse Saros. Der Goalie der Nashville Predators hat bislang jedoch 27 der bislang 28 Schüsse aufs Tor parieren können. Somit bleibt es noch immer beim 1:2 aus kanadischer Sicht, wobei noch rund neun Minuten auf der Uhr sind.

Curling (M): Duell um Bronze steht bevor Nachdem die Eidgenossen eine perfekte Gruppenphase gespielt hatten und alle ihre neun Partien für sich entscheiden konnten, ging es im Halbfinale gegen Großbritannien. Das Team um Skip Benoît Schwarz-van Berkel konnte in den entscheidenden Momenten nicht das gewohnte Level abrufen und verlor schlussendlich mit 5:8 gegen die Briten. Im anderen Duell zwischen Kanada und Norwegen setzten sich die Nordamerikaner in einem wahren Thriller mit 5:4 nach einem Extra-End durch und spielen somit um Gold. Die Skandinavier treffen somit im Duell um Bronze auf die Eidgenossen, das um 19:05 Uhr startet.

Bob (F): Keine Veränderungen Der erste Lauf geht dem Ende zu und inzwischen sind die ganz großen Veränderungen auf den vorderen Plätzen nicht mehr zu erwarten. Es führt weiterhin Kaillie Humphries aus den USA knapp vor den drei deutschen Bobs von Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki. Neun Bobs kommen noch.

Eishockey (M): Das letzte Drittel läuft Im Eishockey-Halbfinale geht es in die letzten 20 Minuten. Kann Finnland seine Führung über die Zeit bringen oder schafft es Kanada das Blatt zu wenden?

Bob (F): Schweizerinnen im Mittelfeld Neun Bobs haben ihren ersten Lauf absolviert, darunter auch beide Schweizer Teams. Melanie Hasler und Anschieberin Nadja Pasternack ordnen sich mit einem Rückstand von 0,30 Sekunden auf Rang sieben ein. Auch Debora Annen und Salomé Kora fahren solide, landen am Ende auf Platz neun. Damit liegen die Schweizerinnen aktuell im Mittelfeld des Klassements. An der Spitze hat sich nichts getan.

Eishockey (M): Kanada bleibt gefährlich Die finnische Mannschaft ist für ihr starkes Defensivspiel bekannt und so tat sich Kanada im zweiten Drittel zunächst schwer, den Anschlusstreffer zu versenken. Im Powerplay schlug Kanada schließlich zu und verkürzte im zweiten Drittel auf 1:2. Für das Schlussdrittel ist damit alles offen in Richtung Finale.

Bob (F): Armbruster Humphries führt vor den deutschen Bobs Kaillie Armbruster Humphries kontert eindrucksvoll und legt noch einmal nach. Mit einer starken Fahrt verbessert sie den Bahnrekord auf 56,92 Sekunden und setzt sich damit an die Spitze. Fünf Hundertstelsekunden trennen sie nun von Laura Nolte. Für Kim Kalicki läuft es anschließend solide, doch an die Bestzeit kommt sie nicht heran. Lisa Buckwitz sorgt dann am Start für Aufsehen und stellt zunächst den Startrekord ein. Im weiteren Verlauf verliert sie jedoch nach einem Bandenkontakt wertvolle Zeit. Dadurch reicht es nicht ganz nach vorne. Buckwitz ordnet sich mit 0,13 Sekunden Rückstand auf Rang drei ein, Kalicki folgt dahinter auf Platz vier.

Bob (F): Nolte eröffnet mit Bahnrekord Laura Nolte legt gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi einen echten Traumstart hin. Vom ersten Meter an passt alles, der Anschub ist explosiv und die Fahrt wirkt nahezu perfekt abgestimmt. Schon am Start fällt der Rekord. Auch im unteren Bahnteil bleibt die Linie sauber, die Geschwindigkeit hoch und der Lauf stabil. Im Ziel leuchten 56,97 Sekunden auf, was der neue Streckenrekord ist. Die Messlatte für die Konkurrenz liegt hoch.

Eishockey (M): Kanada mit dem Anschlusstreffer Finnland verteidigt jetzt äußerst kompakt und macht die Räume dicht, sowohl im Zentrum als auch direkt vor dem eigenen Tor. Kanada findet kaum Lücken und wird immer wieder nach außen gedrängt. Umso wichtiger ist das Tor im Powerplay. Kanada verkürzt durch Reinhart auf 1:2.

Eisschnelllauf (F): Takagi bricht ein, Gold geht an Rijpma-de Jong! Antoinette Rijpma-de Jong setzt ein starkes Zeichen und geht um sechs Hundertstel an Wiklund vorbei. Damit steht fest, vor der letzten Paarung ist ihr eine Medaille sicher. Offen bleibt nur noch die Frage nach der Farbe. Die Entscheidung fällt nun in der finalen Paarung mit Nikola Zdráhalová aus Tschechien und der Japanerin Miho Takagi. Takagi startet furios, läuft starke Anfangsrunden und sieht lange wie die klare Favoritin auf Gold aus. Doch die 1500 Meter fordern ihren Tribut. Mit Vorsprung geht sie in die letzte Runde, doch genau dort wird es brutal schwer. Die Kräfte schwinden sichtbar, der Schritt wird schwer und Takagi kämpft nur noch gegen die Uhr. Am Ende bricht sie komplett ein und rutscht tatsächlich noch bis auf Platz sechs zurück! Antoinette Rijpma-de Jong holt sich den Olympiasieg. Die Norwegerin Ragne Wiklund und Valérie Maltais aus Kanada liegen sich in den Armen und feiern Silber und Bronze. Kaitlyn McGregor aus der Schweiz wird Elfte, bei Lea Sophie Scholz aus Deutschland wird es der 18. Platz.

Bob (F): Wer bringt sich in Position? Im Cortina Sliding Centre ist alles angerichtet für die nächste Entscheidung in den Bob-Wettbewerben. Dieses Mal greifen die Frauen im Zweierbob ins Geschehen ein und das Feld ist hochkarätig besetzt. Die vergangenen Olympiasiegerinnen stehen geschlossen am Start und versprechen Spannung pur auf dem Eis. Kaillie Armbruster Humphries aus den USA gewann 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi, damals noch im kanadischen Bob-Team. 2018 sorgte Mariama Jamanka für deutschen Jubel, als sie gemeinsam mit Anschieberin Lisa Buckwitz Olympiagold holte. Buckwitz sitzt 2026 in Cortina nun selbst als Pilotin an den Lenkseilen und will die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Ebenfalls im Fokus steht Laura Nolte, die 2022 in Peking als jüngste Zweierbob-Olympiasiegerin der Geschichte triumphierte. Auch diesmal ist sie mit ihrer Gold-Anschieberin Debora Levi am Start und zählt erneut zu den Top-Favoritinnen auf die Medaillen. Schon im ersten Lauf könnte das Rennen eine erste Richtung bekommen. Nolte eröffnet um 18:00 Uhr den Wettbewerb und hat die Chance, direkt eine Duftmarke zu setzen. Kurz danach folgt Armbruster Humphries, ehe mit Kim Kalicki und Lisa Buckwitz weitere starke deutsche Pilotinnen auf die Bahn gehen.

Eisschnelllauf (F): Wiklund übernimmt die Führung Im Eisschnelllauf steigt die Spannungskurve an und wir sind in der drittletzten Paarung. Dort legt Ragne Wiklund eine starke Zeit hin und übernimmt mit 1:54,15 Minuten die Führung. Nun wird sie abwarten müssen, wozu ihre Zeit am Ende reichen wird.

Eishockey (M): Finnland mit dem 2:0! Die Finnen erhöhen gegen Kanada! In Unterzahl läuft Erik Haula allein auf das Tor zu. Mit einer starken Aktion hebt er die Scheibe per Rückhand sehenswert in den Winkel und sorgt für den nächsten finnischen Treffer. Finnland ist defensiv richtig stark, da wird es für Kanada jetzt nicht einfach, den Konter hinzubringen.

Eisschnelllauf (F): McGregor kann nicht mitgehen Kaitlyn McGregor hat in ihrer Paarung schnell den Anschluss verloren und für die Schweizerinnen geht der Lauf auf dem siebten Zwischenplatz zu Ende. Aber auch für ihre Laufpartnerin Blondin reicht es nicht, um die Medaillen anzugreifen. Sie ist Vierte.

Eisschnelllauf (F): Maltais geht an die Eins Valérie Maltais aus Kanada stößt Femke Kock vom Thron! Die Kanadierin lag lange hinter der Niederländerin, legt aber auf der letzten Runde noch einmal alles rein und geht mit 0,39 Sekunden Vorsprung vorbei. Nun wartet auf sie eine lange Phase des Bangens, ob diese Zeit für eine Medaille reicht.

Eisschnelllauf (F): Lollobrigida kommt nicht vorbei Francesca Lollobrigida aus Italien hat bei ihren heimischen Spielen bereits zweimal über Gold jubeln können, heute dürfte es für sie keine Medaille geben. Sie kommt mit 1,72 Sekunden Rückstand auf Platz drei über die Linie und einige Topkandidatinnen kommen noch. Damit gewinnt auch die Zeit von Kok an Wert.

Eishockey (M): Finnland führt nach dem ersten Drittel Wenige Minuten später ist das erste Drittel bereits Geschichte. Die Finnen verteidigen im ersten Drittel äußerst konzentriert und lassen kaum klare Chancen zu. Finnland wirft sich in jeden Zweikampf und übersteht den kanadischen Druck mit viel Einsatz. Als sich kurz vor Ende des Abschnitts dann die Gelegenheit im Powerplay bietet, schlagen die Finnen eiskalt zu. Mit dem Treffer nutzen sie ihre Chance konsequent und gehen mit einer knappen Führung in die erste Pause.

Eishockey (M): Finnland trifft zum 1:0 Vom Bully weg geht alles ganz schnell. Sebastian Aho legt die Scheibe quer auf Mikko Rantanen, der nicht lange fackelt und im Powerplay zum 1:0 für Finnland einschießt. Zur Powerplay-Situation war es kurz zuvor gekommen, als Sam Bennett den Abschluss auf Juuse Saros sucht und anschließend hart zum Tor nachsetzt. Dabei geht Bennett robust gegen Niko Mikkola zu Werke und drückt ihn in Richtung des finnischen Keepers. Die Schiedsrichter greifen ein und geben Finnland die Überzahl.

Eisschnelllauf (F): Kok bleibt vorne Nach acht von 15 Paaren hat sich in der Entscheidung um die 1500 Meter nicht viel geändert. Femke Kok kann ihre Spitzenposition halten. Ihre Landsfrau Marijke Groenewoud ist 0,37 Sekunden dahinter Zweiter. Natalia Czerwonka aus Polen reiht sich auf Platz drei ein. Scholz ist inzwischen Sechste. Nach der Eispause folgen die Topstars über diese Distanz.

Eisschnelllauf (F): Scholz auf Platz vier Lea Sophie Scholz ist mit ihrem Lauf über die 1500 Meter inzwischen auch durch und setzt sich auf den vierten Platz in der aktuellen Zwischenwertung. Führende bleibt die Niederländerin Kok. Spannend könnte es in der nächsten Paarung sein, in der Marijke Groenewoud läuft.

Eishockey (M): Ausgeglichener Start Im Halbfinalspiel zwischen Finnland und Kanada sind die Löwen gut in die Partie gestartet. Die Defensive arbeitet sehr präzise und diszipliniert, sodass Kanada bislang kaum zu klaren Torchancen kommt. Die Finnen halten das Spiel eng und verhindern, dass die Kanadier ihr schnelles Umschaltspiel aufziehen können. Offensiv versucht Finnland immer wieder, die Scheibe tief ins kanadische Drittel zu spielen. Allerdings gelingen bislang kaum erfolgreiche Scheibengewinne, sodass daraus noch kein dauerhafter Druck entsteht.

Curling (F): Schweden komplettiert Finale Die Schwedinnen spielen ihren vorletzten Stein clever und damit hat Kanada keine Chance mehr, den Konter zu setzen. Der letzte Stein im zehnten End wird nicht mehr gespielt und Schweden zieht mit einem Endstand von 6:3 ins Finale ein. Dort treffen sie auf die Schweiz. Kanada und die USA spielen um Bronze.

Curling (F): Schweizerinnen im Finale Alina Pätz spielt den letzten Stein mit höchster Präzision. Das Take-out gelingt perfekt, danach brechen alle Dämme. Sie fällt ihren Teamkolleginnen in die Arme und der Jubel ist riesig. Damit ziehen die Schweizerinnen ins Olympiafinale ein und haben die Silbermedaille bereits sicher. Wer im Endspiel wartet, entscheidet sich in wenigen Minuten. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Schweden der Finalgegner sein wird.

Eisschnelllauf (F): Kok legt vor Im Eisschnelllauf hat über die 1500 Meter Femke Kok aus den Niederlanden die erste Richtmarke gesetzt. 1:54,79 Minuten dürfen am Ende aber wohl nicht für die richtig starken Athletinnen reichen, auch wenn sie momentan souverän die Führung innehat. Drei Paarungen sind gelaufen.

Curling (F): Schweden mit dem Vorteil Auch zwischen Kanada und Schweden ist das neunte End gespielt. Schweden holt sich einen Punkt. Der Hammer wechselt zwar zu den Kanadierinnen, doch mit 6:3 sollte der Vorteil dennoch bei den Schwedinnen liegen.

Eishockey (M): Strauchelt Favorit Kanada wieder? Kanada geht als großer Gold-Favorit in diese Olympia-Konferenz. Die Ahornblätter marschierten fehlerfrei durch die Vorrunde und unterstrichen früh ihre Titelambitionen. Im Viertelfinale geriet das Starensemble dann allerdings ins Wanken. Gegen Tschechien entwickelte sich ein echter Krimi, den Kanada erst in der Verlängerung mit 4:3 für sich entschied. Ein Warnschuss, der zeigt, dass selbst der Topfavorit verwundbar ist. Finnland erwischte dagegen einen holprigen Start und musste gleich zum Auftakt gegen die Slowakei eine Enttäuschung hinnehmen. Danach präsentierte sich das Team jedoch wie ausgewechselt. Ein Sieg gegen Schweden brachte das Selbstvertrauen zurück, ehe Gastgeber Italien beim 11:0 keine Chance hatte. Im Viertelfinale bewiesen die Finnen dann Nervenstärke, drehten einen 0:2-Rückstand gegen die Schweiz und sicherten sich mit einem 3:2 nach Verlängerung das Ticket für die nächste Runde. Verzichten müssen die Kanadier auf ihren Kapitän Sidney Crosby. Er verletzte sich im Spiel mit Tschechien.

Curling (F): Schweizerinnen mit besserer Ausgangslage Die US-Amerikanerinnen holen mit ihrem letzten Stein im neunten End nur einen Punkt und verkürzen damit zwar auf 4:5 gegen die Schweiz, doch die Ausgangslage bleibt schwierig. Der entscheidende Vorteil liegt nun bei den Schweizerinnen. Im zehnten und letzten End verfügen sie über den Hammer und können damit auf jede Entwicklung im Haus reagieren. Das gibt ihnen die bessere Ausgangsposition für die Schlussphase.

Eisschnelllauf (F): Wer folgt auf Wüst? Im Milano Speed Skating Stadium steht die nächste Entscheidung im Eisschnelllauf an. Über die 1500 Meter wird ab 16:30 Uhr eine neue Olympiasiegerin gesucht und die Ausgangslage verspricht ein hochklassiges Rennen. Miho Takagi aus Japan hat bei den Winterspielen 2026 bereits drei Bronzemedaillen gewonnen, doch ihre eigentliche Paradedisziplin folgt erst jetzt. Die erfolgreichste japanische Eisschnellläuferin der Geschichte richtet ihren Fokus voll auf die 1500 Meter. Vor vier Jahren in Peking musste sie sich noch knapp Ireen Wüst aus den Niederlanden geschlagen geben. Nach dem Karriereende der niederländischen Legende lauern andere Niederländerinnen darauf, Wüst Platz einzunehmen. Takagis größte Rivalin über die gesamte Weltcup-Saison wird in Mailand allerdings fehlen. Joy Beune gewann alle vier 1500-Meter-Rennen der Weltcup-Saison, verpasste jedoch bei den niederländischen Olympia-Trials überraschend die Qualifikation für diese Strecke. Stattdessen setzten sich dort Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok und Marijke Groenewoud durch und vertreten nun Oranje im Kampf um die Medaillen. Für Deutschland ist Lea Sophie Scholz bei der Entscheidung am Start. Sie läuft in der sechsten Paarung. Kaitlyn McGregor ist als einzige Schweizerin dabei.

Curling (F): Schweden baut Führung aus Parallel dazu baut auch Schweden seine Führung gegen Kanada aus. Im siebten End platzieren die Schwedinnen ihre Steine besser und sichern sich wichtige Punkte. Damit liegt Schweden nun mit 5:2 gegen die Kanadierinnen vorne und verschafft sich eine komfortable Ausgangsposition für die Schlussphase. Drei Ends stehen hier noch an.

Curling (F): Schweiz mit einem Punkt Auch im achten End behalten die Schweizerinnen um Alina Pätz die Kontrolle über die Situation. Sie halten die USA unter Druck und sichern sich weiter die besseren Positionen im Haus. Die Schweizerinnen platzieren einen Stein im Haus und gehen mit 5:3 in Führung. Der Hammer wechselt zwar zu den US-Amerikanerinnen, mit nur zwei verbliebenen Ends haben die Schweizerinnen aber die besseren Karten in Richtung Finale.

Curling (F): Ein weiteres Blank End Auch im siebten End bleibt es ohne Punkte im Spiel zwischen den USA und der Schweiz. Mit dem letzten Stein räumt Alina Pätz das Haus komplett leer und sorgt dafür, dass erneut kein Team anschreiben kann. Für die Schweizerinnen ist das eine bewusste taktische Entscheidung. Durch das Blank End behalten sie weiterhin den Vorteil des letzten Steins und können damit in den kommenden Ends flexibel auf das Spiel der USA reagieren. Insgesamt ist die Fehlerquote auf der Seite der US-Amerikanerinnen höher. Sie können bisher die Steine nicht so positionieren, dass sie entscheidend Druck aufbauen. Parallel haben sich die Schwedinnen mit einem Zweierhaus gegen Kanada einen minimalen Vorteil verschafft.

Was steht heute noch an? Im Augenblick ist es etwas ruhiger an den Wettkampfstätten. Aktuell laufen nur die Halbfinal-Spiele im Curling, doch der weitere Tagesverlauf verspricht noch jede Menge Spannung. Insgesamt stehen heute noch fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Um 16:30 Uhr richtet sich der Blick auf das Milano Speed Skating Stadium, wo im Eisschnelllauf über die 1500 Meter der Frauen eine neue Olympiasiegerin gesucht wird. Ab 19:05 Uhr geht es im Curling um Bronze bei den Männern, wenn Norwegen und die Schweiz um den Platz auf dem Podium kämpfen. Auch die Ski Freestyler stehen vor ihrer Entscheidung. In der Halfpipe werden ab 19:30 Uhr die Medaillen vergeben und spektakuläre Runs sind garantiert. Im Shorttrack wird es ebenfalls wieder rasant. Dort stehen die Staffel der Männer über 5000 Meter (21:30 Uhr) sowie die Entscheidung der Frauen über 1500 Meter (22:10 Uhr) auf dem Programm.

Curling (F): Schweizerinnen schreiben Nuller-End Die Schweizerinnen entscheiden sich bewusst für ein Nuller-End. Damit verzichten sie zwar auf einen möglichen Punktgewinn, behalten aber den Hammer und damit den strategischen Vorteil für die nächste Aufnahme. So bleibt es beim 4:3 zugunsten der Schweizerinnen.

Curling (F): Es bleibt beim 2:2 In der Partie zwischen Kanada und Schweden ist das fünfte End inzwischen ebenfalls beendet. Einen Stein ins Haus bringen konnte keine der beiden Mannschaften. Es bleibt beim 2:2.

Curling (F): USA bleiben dran Im Curling-Halbfinale der Frauen bleibt es auf beiden Bahnen ausgeglichen. Das US-Team kann im fünften End einen Stein anschreiben und verkürzt damit auf 3:4 gegen die Schweiz. Auch auf der Nebenbahn ist weiterhin alles ausgeglichen. Zwischen Kanada und Schweden steht es nach vier Ends 2:2, keine Mannschaft kann sich bislang entscheidend absetzen.

Norwegen bricht eigenen Goldrekord Nach dem Gold im Biathlon schreibt Norwegen bei diesen Winterspielen einmal mehr Geschichte. Mit dem jüngsten Triumph stellt das Team einen neuen Goldrekord auf und übertrifft damit die eigene Bestmarke bei Olympischen Winterspielen. Bei den Spielen 2022 hatte Norwegen insgesamt 16 Goldmedaillen gewonnen. Durch den Sieg von Johannes Dale-Skjevdal im Massenstart kommt nun Gold Nummer 17 bei Olympia 2026 hinzu und damit ein neuer historischer Höchstwert. Und das muss noch nicht das Ende sein. In den kommenden Tagen bieten sich dem norwegischen Team weitere Chancen, die Bestmarke weiter auszubauen.

Curling (F): Schweizerinnen mit kleinem Vorteil Die Schweiz hat sich im Curling-Halbfinale inzwischen einen kleinen Vorsprung geholt. Nach einem Rückstand im ersten End übernehmen die Eidgenossinnen die Kontrolle und führen nun mit 4:2 gegen die USA. Mit präzisen Steinen im zweiten und vierten End holen sie jeweils ein Zweierhaus und bringen das Momentum auf ihre Seite. Zwischen Kanada und Schweden bleibt es mit 1:2 nach drei Ends eng.

Biathlon (M): Dale-Skjevdal holt Gold, Horn verpasst Medaille knapp Johannes Dale-Skjevdal dreht sich auf der Ziellinie noch einmal um und verneigt sich vor dem Publikum. Nach einer herausragenden Vorstellung im Massenstart krönt sich der Norweger mit seiner ersten Olympia-Medaille und holt sich direkt Gold. Hinter ihm läuft Sturla Holm Laegreid zu Silber und macht den norwegischen Doppelerfolg perfekt. Im Kampf um Bronze setzt sich Quentin Fillon Maillet durch. Trotz vier Strafrunden zeigt der Franzose eine enorme Laufleistung und sichert sich noch einen Platz auf dem Podium. Für Philipp Horn bleibt dagegen nur der undankbare vierte Rang. Der Deutsche konnte auf den letzten Kilometern nicht mehr zum Franzosen aufschließen und verpasst die Medaille knapp. Philipp Nawrath wird Siebter, während David Zobel auf Platz 23 landet. Bei den Schweizer holt Joscha Burkhalter als Elfter das beste Ergebnis. Sebastian Stalder wird 13., bei Niklas Hartweg reicht es nur zu Platz 24.

Biathlon (M): Horn rutscht auf Platz vier Philipp Horn kämpft auf der Schlussrunde, doch von hinten kommt Quentin Fillon Maillet mit enormem Tempo heran. Der Franzose fliegt förmlich über die Strecke, schließt die Lücke schnell und setzt dann entschlossen zum Überholen an. Horn kann nicht mehr kontern. Fillon Maillet zieht vorbei und lässt den Deutschen auf den letzten Kilometern stehen. Damit droht dem DSV-Team erneut dieser undankbare vierte Platz. Kann Horn sich da noch einmal herankämpfen?

Biathlon (M): Horn muss alles reinlegen Im Nieselschnee kommt Dale-Skjevdal zum letzten Schießen und zeigt keine Nerven. Fünf Schuss, fünf Treffer. Der Norweger räumt alles ab und setzt sich entscheidend ab. Damit ist klar, wenn jetzt nichts mehr passiert, läuft er souverän zu Gold. Dahinter richtet sich der Blick auf Philipp Horn und Sturla Holm Laegreid. Beide gehen nahezu gleichzeitig in die letzte Schießeinlage. Laegreid bleibt eiskalt, trifft alle Scheiben und verlässt den Stand mit einem klaren Vorsprung. Rund 20 Sekunden liegen zwischen ihm und Horn, das dürfte die Vorentscheidung im Kampf um Silber sein. Horn muss sich seinerseits gegen Fillon Maillet aus Frankreich behaupten.

Ski Freestyle (M): Werner patzt, Roth holt Silber! Xindi Wang aus China geht im Finale volles Risiko. Mit höchster Schwierigkeit und einer nahezu perfekten Ausführung setzt er ein Ausrufezeichen und übernimmt mit 132,60 Punkten die Führung. Damit ist klar, diese Leistung reicht sicher für eine Medaille und setzt die Konkurrenz massiv unter Druck. Jetzt sind die Schweizer gefordert. Pirmin Werner entscheidet sich für die Höchstschwierigkeit und startet stark in seinen Sprung. In der Luft passt zunächst alles, doch bei der Landung kippt er leicht nach vorne, verliert die Kontrolle und landet im Schnee. Damit sind die Medaillenträume geplatzt. Werner wird heute leer ausgehen! Alle Augen richten sich nun auf Noé Roth. Der Schweizer wählt den Back Double Full-Double Full-Full und geht damit ebenfalls hohes Risiko. Roth bringt den Sprung sauber durch und liefert genau im entscheidenden Moment ab. Jetzt heißt es warten. Die Spannung steigt im Zielraum, alle Blicke gehen zur Anzeigetafel. Reicht diese starke Leistung, um Xindi Wang noch von Platz eins zu verdrängen und Gold zu holen? Knapp nicht! Gold geht an Wang, Roth nimmt knapp dahinter Silber mit. Bronze geht an Tianma Li.

Biathlon (M): Horn ist dabei! Ganz stark von Philipp Horn! Der DSV-Biathlet ist top unterwegs und geht mit fünf Treffern auf Platz zwei wieder auf die Strecke. Gibt es heute die nächste Medaille für das deutsche Biathlon-Team? Viele andere müssen dieses Mal den starken Winden trotzdem und fallen mit vielen Schießfehlern zurück. Giacomel musste sein Rennen hingegen frühzeitig beenden. Er war gestürzt.

Biathlon (M): Riesenprobleme bei Italiens Star Was ist mit Tommaso Giacomel los? Der Italiener, der bis eben noch einen starken Eindruck machte, verliert plötzlich den Anschluss. Schon kurz nach dem Schießstand muss er abreißen lassen und wirkt sichtlich angeschlagen. Die Dynamik ist komplett raus, Meter um Meter ziehen die Konkurrenten vorbei und Giacomel fällt im Feld immer weiter zurück. Die Körpersprache deutet darauf hin, dass etwas überhaupt nicht passt für ihn. Normalerweise gilt er als einer der laufstärksten Athleten.

Ski Freestyle (M): China legt vor Im Aerial-Medaillenkampf wird in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisse aus dem ersten Finale gesprungen, entsprechend werden die Schweizer den Abschluss machen. Vorlegen müssen die Athleten aus China. Tianma Li übernimmt nach einer hohen Schwierigkeiten und sauberen Landung die Spitze, allerdings sind 123,93 Punkte ein Wert, der durchaus zu schlagen ist. Vier Starter stehen noch am Anlauf.

Biathlon (M): Jacquelin zieht das Tempo an Emilien Jacquelin erhöht vor dem nächsten Schießen noch einmal deutlich das Tempo und reißt eine große Lücke zur Konkurrenz, doch genau solche Aktionen sind riskant. Immer wieder hat er nach starken Laufpassagen am Schießstand Probleme bekommen. Dieses Mal bleibt der Schaden begrenzt. Mit nur einem Schießfehler hält er sich weiterhin aussichtsreich im Rennen, auch wenn das Feld wieder enger zusammenrückt. Tommaso Giacomel geht fast zeitgleich mit Jacquelin und mit dem norwegischen Trio zurück auf die Strecke und sorgt dafür, dass die Spitzengruppe eng beisammen bleibt. Philipp Horn kommt ohne Fehler durch und hält Anschluss an die vorderen Positionen. Für Philipp Nawrath und David Zobel läuft es am Schießstand dagegen nicht optimal. Beide müssen auf die Extrameter.

Biathlon (M): Feld noch eng beisammen Im Biathlon-Massenstart ist das erste Schießen absolviert. Noch ist das Feld eng beisammen. Alle drei deutschen Starter kamen mit null Fehlern durch. Aus dem Swiss-Team müssen Burkhalter und Hartweg einmal in die Strafrunde. Einen Auftakt zum Vergessen erlebt Claude aus dem französischen Team, der gleich dreimal auf die Extrameter muss.

Ski Freestyle (M): Das Medaillen-Finale steht In den Aerials ist das Feld inzwischen auf sechs Athleten reduziert worden. Jetzt geht es in die alles entscheidende Phase. Im Finale hat jeder Springer nur noch einen Versuch und dieser eine Sprung muss perfekt sitzen, wenn es um die Medaillen gehen soll. Mit Noé Roth und Pirmin Werner haben sich beide Schweizer souverän für die Entscheidung qualifiziert. Sie treffen nun auf eine starke chinesische Phalanx, denn gleich vier Athleten aus China komplettieren das Finale.

Curling (F): Schweizerinnen mit einem Punkt Rückstand Mit dem Vorteil des letzten Steins gelingt es den USA, einen Stein zu schreiben und damit den ersten kleinen Vorteil auf die Anzeigetafel zu bringen. Die Antwort der Schweizerinnen könnte gleich folgen, denn im zweiten End haben sie nun selbst den Vorteil des Hammers und damit die Chance, das Spiel zu drehen. Auf der Nebenbahn hat sich Schweden derweil leicht absetzen können. Mit einem Stein Vorsprung übernehmen die Skandinavierinnen die Führung.

Biathlon (M): Die Athleten sind auf der Strecke Im Massenstart ist der Startschuss gefallen und die 30 Athleten begeben sich auf die Strecke. Auf den ersten Kilometern geht es vor allem darum, sich in eine gute Position im Pulk zu bringen und Stürze und Stockbrüche zu vermeiden.

Ski Freestyle (M): Das Feld lichtet sich Im zweiten Lauf der ersten Runde im Aerial-Finale lichtet sich das Feld zunehmend. Noch hat es niemand geschafft, sich vor die beiden Schweizer zu setzen. Roth hatte im zweiten Sprung keine hohe Schwierigkeit gewagt und noch mal eine Kombi ausgetestet. Da er die Landung nicht steht, fallen die Punkte relativ niedrig aus, da er aber sicher durch ist, macht das keinen großen Unterschied.

Biathlon (M): Wer sichert sich Gold im Massenstart? Auch im Biathlon geht es bei den Winterspielen 2026 in die entscheidende Phase. In Antholz steht heute mit dem Massenstart über 15 Kilometer der letzte Wettkampf der Männer auf dem Programm. Vier Schießeinlagen warten auf die Athleten. Das Starterfeld ist exklusiv. Nur 30 Athleten dürfen ran und die Qualifikation folgt klaren Kriterien. Alle Medaillengewinner aus den bisherigen Einzelwettbewerben sind gesetzt. Dazu kommen die Top 15 des aktuellen Gesamtweltcups. Die verbleibenden Plätze werden mit den besten Leistungen aus den bisherigen olympischen Rennen aufgefüllt. Aus dem DSV-Team haben Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel das Ticket für dieses Finale gelöst. Die Schweizer sind mit Sebastian Stalder, Joshua Burkhalter und Niklas Hartweg dabei. Nach den bisherigen Eindrücken aus Antholz kommen die größten Medaillenfavoriten vor allem aus Frankreich und Norwegen. Doch auch Schweden und das deutsche Team dürfen sich Chancen ausrechnen. Nicht zu unterschätzen ist außerdem Lokalmatador Tommaso Giacomel.

Ski Freestyle (M): Ansage auch von Werner Die Schweizer zeigen, dass sie heute einiges vorhaben in der Medaillen-Entscheidung der Aerials. Als letzter Starter im ersten Durchgang zeigt Pirmin Werner einen technisch anspruchsvollen Back Double Full-Full-Double Full mit hoher Schwierigkeit. Der Sprung gelingt sauber und bringt ihm den zweiten Platz ein. Nur Teamkollege Noé Roth liegt nach dem ersten Versuch vor ihm und unterstreicht damit die derzeitige Schweizer Dominanz im Feld. Damit stehen die Chancen gut, dass beide Athleten sicher in der Medaillen-Entscheidung vertreten sein werden. Alle Springer erhalten im zweiten Durchgang die Möglichkeit, nachzulegen und ihre Wertung zu verbessern.

Curling (F): Wer darf weiter von Gold träumen? Im Curling-Wettbewerb der Frauen geht es ab 14:05 Uhr ins Halbfinale und um die Frage, welche Teams weiter von Gold träumen dürfen. Die dreimaligen Olympiasiegerinnen aus Schweden unter Skip Anna Hasselborg treffen auf Kanada mit Skip Rachel Homan. In der Round Robin war Kanada die stärkere Mannschaft im Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die bessere Bilanz der Round Robin hat allerdings Schweden als beste Mannschaft der Vorrunde. Zeitgleich messen sich im Cortina Curling Stadion die nach der Vorrunde zweitplatzierten USA mit der Schweiz mit Skip Silvana Tirinzoni. Beide Teams spielten erst gestern Nachmittag gegeneinander und lieferten sich ein Spiel auf hohem Niveau, in dem erst das Extra End zugunsten der USA entschied.

Ski Freestyle (M): Die ersten Sprünge laufen Der erste Finaldurchgang ist gestartet, jeder der zwölf Athleten hat zwei Sprünge, die besten Sechs ziehen in den zweiten Finaldurchgang ein. An der Spitze hat sich im Moment der Schweizer Noé Roth positioniert, 131 Punkte sind schon mal eine gute Marke. Dahinter reihen sich die beiden US-Amerikaner Lillis und Krueger ein, die ihre Back Full-Double Full-Full nicht stehen konnten.

Ski Freestyle (F): Daniela Maier fliegt zur Goldmedaille, Silber geht an die Schweiz Vom Start weg setzt sich Daniela Maier an die Spitze, behauptet die Führung durch die Innenbahn in der Kurve. Diese erwischt die Titelverteidigerin Sandra Naeslund nicht sauber, wird weit nach Außen getragen, fällt auf Rang drei zurück. Mit der Medaille vor Augen fährt Maier das Rennen souverän von vorne weiter, lässt sich auch vom Druck durch Fanny Smith am Dragonback nicht aus dem Konzept bringen. Mit einem letzten bockstarken Sprung fliegt Daniela Maier der Goldmedaille entgegen, reißt im Ziel die Arme hoch und lässt den Emotionen freien Lauf. Das ganze deutsche Team rennt zu ihr, war für ein überragendes Rennen, das ist ein Moment für die Ewigkeit! Silber geht an die Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz, Sandra Naeslund aus Schweden gewinnt Bronze.

Ski Freestyle (F): Gantenbein gewinnt das kleine Finale und wird Fünfte Das war ein guter Vorgeschmack auf das große Finale! Ohne Gegnerkontakt war Jole Galli unterwegs gestürzt, nach einem Sprung auf eine Welle verliert sie die Kontrolle über den rechten Ski. Zum Glück kommt die Italienerin zum Glück unverletzt ins Ziel. Vorne setzt sich die Schweizerin Gantenbein mit sieben Hundertstel vor der Französin Grillet Aubert durch und wird in der Endabrechnung Fünfte, die Eidgenossin Cousin wird insgesamt Siebte.

Ski Freestyle (M): Das Aerials-Finale startet in gut 20 Minuten in die Medaillenentscheidung Im ersten Durchgang des Finals gilt es für die verbliebenen zwölf Athleten unter die besten Sechs zu kommen, die dann im zweiten Durchgang das Edelmetall unter sich verteilen. Mit Noe Roth und Pirmin Werner sind gleich zwei Schweizer im Endlauf dabei, gerade Letzterer hat nach einer überragenden Qualifikation berechtigte Ambitionen auf eine Medaille. Auch Titelverteidiger Qi aus China wird da defenitiv vorne mitmischen.

Ski Freestyle (F): In wenigen Minuten starten das kleine und große Finale Um die Plätze Fünf bis Acht fahren die Schweizerinnen Gantenbein und Cousin, dazu kommen die Französin Grillet Aubert und die Italienerin Galli. In wenigen Momenten folgt dann auch das letzte Rennen ums Edelmetall: Maier, Naeslund, Smith und Berger Sabbatel fahren die Medaillen aus. Reicht es für die nächste DSV-Medaille? Bisher war Daniela Maier enorm souverän unterwegs, doch jetzt ist die Konkurrenz mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin natürlich maximal groß.



Ski Freestyle (F): Naeslund und Smith ziehen ins große Finale ein Ist das ein hochklassiges Halbfinale! Mit Sandra Naeslund als Titelverteidigerin und Fanny Smith als amtierende Weltmeisterin sind hier zwei bockstarke Fahrerinnen auf dem Kurs, doch auch Galli und Grillet Aubert bleiben dran. Die Französin muss am Dragonback abreißen lassen, an der Spitze setzen sich die beiden Favoritinnen Naeslund und Smith erwartungsgemäß durch, Galli muss sich mit dem dritten Rang begnügen. Damit steht das große Finale: Maier, Berger Sabbatel, Naeslund und Smith fahren um die Medaillen.

Ski Freestyle (F): Maier fliegt ins Finale, Schweizer Duo scheidet aus Ist das stark! Wahnsinn, Daniela Maier ist derart souverän unterwegs, es ist der nächste Start-Ziel-Sieg für die DSV-Athletin. Mit fast anderthalb Sekunden Vorsprung zieht Maier vorne weg, dahinter kommt es aufs Fotofinish an: Zwischen der Französin Berger Sabbatel und der Schweizerin Gantenbein liegen nur zwei Hundertstel, am Ende ist es der starke letzte Sprung der Französin. die 36-jährige Berger Sabbatel zieht ebenfalls ins Finale ein. Das Schweizer Duo Gantenbein und Cousin scheidet im Halbfinale aus dem Medaillenrennen aus.

Ski Freestyle (F): Naeslund weiter bockstark, Galli komplettiert das Feld der besten Acht Auch im Viertelfinale fährt Sandra Naeslund wieder in ihrer eigenen Liga. Bereits nach den ersten Kickern hat sie über eine Sekunde Vorsprung, baut diesen am Drachenrücken noch weiter aus. Am Ende ist es der souveräne Einzug ins Halbfinale für die Titelverteidigerin, dahinter folgt die Lokalmatadorin Jole Galli: Nach schlechtem Start nimmt die Italienerin die lange Linkskurve im Mittelteil überragend, zog auf die zweite Position vor und gab diese auch unter großem Jubel im Ziel nicht mehr her. Damit steht nun auch das zweite Halbfinal-Quartett: Smith, Grillet Aubert, Naeslund und Galli fahren ums große Finale.

Ski Freestyle (F): Auch Smith zieht ins Halbfinale ein Das war bisher das ausgeglichenste Rennen! Die Schweizerin Fanny Smith fuhr souverän vorne weg, doch auch ihr Vorsprung war gering. Dahinter waren es lange die Kanadierinnen Schmidt und Phelan, die um das zweite Halbfinalticket kämpften. Doch mit dem letzten Sprung gelang es der Französin Grillet Aubert, sich mit wenigem Hundertstel noch dran vorbei zu schieben. Damit sind gleich drei Frauen der Nati im Halbfinale.

Ski Freestyle (F): Schweizer Dominanz im Viertelfinale Talina Gantenbein fährt ihr Rennen souverän von vorne, dahinter bleibt aber alles eng beisammen. Am Ende fährt Sixtine Cousin mit vier Hundertstel Rückstand auf Rang zwei ein, Anouck Errard aus Frankreich und die dritte Schweizern Saskja Lack scheiden aus. Damit steht auch das erste Halbfinalrennen - Maier, Berger Sabattel, Gantenbein und Cousin fahren dann gleich um den Einzug ins große Finale.

Ski Freestyle (F): Maier zieht mit Machtdemonstration ins Halbfinale ein Was war das bitte für ein überragender Lauf von Daniela Maier! Schon aus der Startbox raus drückt sich die Deutsche dermaßen explosiv über die ersten Wellen, nimmt den Schwung perfekt mit. Mit so einer Leistung gehört sie zum ganz engen Favoritenkreis für die Medaillen, selbst die so starke Französin Berger Sabattel muss um fast eine Sekunde abreißen lassen, kommt aber ebenfalls weiter. Ausgeschieden sind die Schwedin Mobaerg und auch die Silbermedaillengewinnerin von Peking, die Kanadierin Thompson kam überhaupt nicht in ihren Rhythmus, war frühzeitig weit abgeschlagen.



Ski Freestyle (M): Das Finale der Halfpipe steht fest Im zweiten Durchgang konnte sich Brendan Mackay mit einem überragenden Lauf nochmal steigern, der Kanadier gewinnt die Qualifikation mit fast 93 Punkten. Dahinter folgen der US-Amerikaner Nico Goepper auf Rang drei konnte sich etwas überraschend der Este Henry Sildaru vorschieben. Es folgen drei weitere US-Boys, zwei Kanadier, komplettiert wird das Feld durch den Neuseeländer Ben Harrington. Das Finale in der Halfpipe folgt dann heute Abend um 19:30 Uhr.

Ski Freestyle (F): Kurze Pause vor dem Viertelfinale In wenigen Minuten geht es in die nächsten vier Vierer-Duelle. Deutschland ist nur noch mit Daniela Maier vertreten, doch der DSV-Medaillenhoffnung steht ein schweres Rennen bevor: Mit Marielle Thompson ist die Silbermedaillengewinnerin von vor vier Jahren mit dabei, auch die starke Französin Berger Sabattel dürfte eine harte Konkurrentin werden. Dann folgt der zweite Lauf mit gleich drei Schweizerinnen, Favoritin im dritten Lauf ist die Eidgenossin Fanny Smith, im letzten Lauf folgt dann noch die Olympiasiegerin Sandra Naeslund.

Ski Freestyle (F): Naeslund in ihrer eigenen Liga, Redder scheidet unglücklich aus Was legt Naeslund für ein Tempo vor! Die Olympiasiegerin und 45fache Weltcupsiegerin dominiert ihr Rennen in überragender Manier, fährt der Konkurrenz komplett davon. Sandra Naeslund untermauert ihre Medaillenambitionen, doch dahinter wird es richtig eng: Lange lag Veronica Redder auf dem zweiten Platz, doch am letzten Sprung setzt sie den Jump etwas zu kurz. So wird die Deutsche auf der Zielgeraden noch von der Französin Mylene Ballet Baz aus dem Windschatten überholt.

Ski Freestyle (F): Cholenska patzt, Ofner und Galli weiter Ist das bitter! Auch im vorletzten Lauf war es über weite Strecken ein spannender Dreikampf an der Spitze. Doch dann unterläuft Diana Cholenska ein folgenschwerer Patzer am Rücken des Dragon, die Tschechin springt zu kurz auf die Welle rauf, büßt dort viel Zeit an. Im Ziel wird es dann laut, als die Österreicherin Katrin Ofner und die Lokalmatadorin Jole Galli ins Ziel kommen und ihren Viertelfinaleinzug bejubeln.

Ski Freestyle (M): Phelan und Grillet Aubert sichern sich Viertelfinalplatz Frühzeitig musste die Japanerin Mukogawa abreißen lassen, davor war es jedoch ein enges Rennen: Hinten dran war fast über die gesamte Zeit die Österreicherin Sonja Gigler, lange hielt sie mit der Kanadierin Phelan und der Französin Grillet Aubert mit, am Ende machte das Duo an der Spitze den Sieg aber unter sich aus. Richtig spannend dürfte es gleich im letzten Lauf nochmal werden, dann folgt die Titelverteidigerin Naeslund aus Schweden, sowie die Deutsche Veronica Redder.

Ski Freestyle (F): Auch die vierte Schweizerin Smith kommt weiter, Bachl-Staudinger ist raus Schon am Start hatte Leonie Bachl-Staudinger Probleme ausreichend Geschwindigkeit aufzunehmen. Mit Müh und Not kam sie über die ersten Sprünge rüber, am Ende muss die Deutsche die Kanadierin Hannah Schmidt und die Schweizerin Fanny Smith ziehen lassen. Die beiden Favoritinnen gewinnen ihr Achtelfinale souverän und buchen sicher das Ticket für das Viertelfinale.

Ski Freestyle (F): Schweizer Trio Gantenbein, Lack und Cousin trifft im Viertelfinale aufeinander Das ist mal ein Start-Ziel-Sieg par Excellence: Talina Gantenbein fährt das Rennen von vorne, geht mit gutem Vorsprung in den letzten großen Sprung. Dort wird sie dann fast nochmal eingeholt von Anouck Errard, doch die Französin muss sich um zwei Hundertstel geschlagen geben. Beide gehen sicher in die nächste Runde. Das gilt auch für Saskja Lack und Sixtine Cousin, die beiden Eidgenossinnen bringen ihren Vorsprung sicher ins Ziel. Joffroy aus Chile und Krausova aus Tschechien müssen sich früh geschlagen geben.

Ski Freestyle (F): Thompson und Mobaerg werden die Gegner von Maier im Viertelfinale Vom Start weg zieht die Schwedin Linnea Mobaerg vorne weg, mithalten kann im Mittelteil der Piste nur die Kanadierin Thompson. Die Italienerin Chesi und die Japanerin Nakanishi müssen schon früh abreißen lassen. Am Ende entscheiden Mobaerg und Thompson den Sieg im Achtelfinale untereinander, die Kanadierin hat knapp eine halbe Skilänge Vorsprung im Ziel.

Ski Freestyle (F): Maier zieht souverän ins Viertelfinale ein, Klapprott scheidet aus Im ersten Achtelfinal-Lauf muss die Chinesin Wenwen Li passen, nachdem sie schon im ersten Durchgang gestürzt war. So geht es zu Dritt in das Rennen, die besten Zwei ziehen ins Viertelfinale ein. Deutschland ist mit Daniela Maier und Luisa Klapprott gleich doppelt vertreten, dazu kommt noch die Französin Berger Sabbatel. Die deutsche Medaillenhoffnung Maier gewinnt souverän, lässt die Ski schön gleiten, untermauert ihre Ambitionen. Mit zwei Zehntel Rückstand folgt die Französin Marielle Berger Sabbatel, Klapprott scheidet aus.

Ski Freestyle (M): Die komplette Finalbesetzung im Aerials steht Nachdem sich im ersten Qualifikationslauf bereits sechs Athleten qualifizieren konnten, haben auch sechs weitere Starter den Sprung ins Finale geschafft. Die beiden Chinesen Li und Sun, der Kanadier Nadeau, die US-Amerikaner Krueger und Lillis, sowie der Schweizer Noe Roth komplettieren das Finale. Weiter geht es dann ab 13:30 Uhr mit den entscheidenden Medaillensprüngen.

Ski Freestyle (M): Führungswechsel in der Halfpipe Mit knapp unter 90 Punkten war Brendan Mackay schon Zweitplatzierter nach dem ersten Lauf, jetzt untermauert der Kanadier sein Finalambitionen nochmal eindrucksvoll: Mit bockstarken 92.75 Punkten übernimmt er die Führung und verdrängt den bis dato Führenden Nico Goepper auf den zweiten Rang. Hinter dem Kanadier folgen somit gleich vier US-Boys, doch es sind auch erst acht Athleten in den zweiten Quali-Durchgang gestartet.

Ski Freestyle (F): Medaillenentscheidung im Ski Cross steht auf dem Plan Ab 12 Uhr geht es in Vierer-Duellen los mit dem Achtelfinale. Die auf Eins gesetzte Deutsche Daniela Maier hat als Schnellste im Lauf der Setzliste beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale, sie bekommt es mit ihrer Landsfrau Luisa Klapprott, der Französin Berger Sabbatel und der Chinesin Li zutun. Bachl-Staudinger startet im fünften Lauf, Redder ist im letzten Achtelfinal-Durchgang gefragt.

Ski Freestyle (M): Der erste Qualifikationsdurchgang in der Halfpipe ist absolviert Aus dem Pool von 25 Startern schaffen Zwölf den Sprung ins Finale. Neben vier US-Amerikanern wären derweil auch der Kanadier im Medaillenrennen. Der Schweizer Robin Briguet würde Stand jetzt den entscheidenden Durchgang ums Edelmetall auf Rang 13 denkbar knapp verpassen. Beste Ausgangslage hat weiterhin der Amerikaner Nico Goepper, gefolgt vom Kanadier Mackay und seinen Landsleuten Ferreira und Hess. Sollten sie allesamt nicht stürzen, dürfte ihnen der Finaleinzug nach Punkten kaum noch zu nehmen sein. Es geht aber erstmal direkt mit dem zweiten Lauf weiter.

Ski Freestyle (M): Die ersten sechs Finalisten im Aerials stehen fest Nach dem ersten Qualifikationslauf führt etwas überraschend der Schweizer Pirmin Werner das Gesamtklassement an. Mit über 122 Punkten hat sich der Eidgenosse sogar noch vor Titelverteidiger Qi aus China geschoben, dem knapp 121 Punkte gelangen. Auf Rang drei steht der Chinese Wang, dahinter komplettieren der Kanadier Irving, der US-Amerikaner Curran und der Ukrainer Okipkiuk das vorzeitige Finalaufgebot. Die übrigen 18 Athleten starten in den zweiten Qualifikationslauf.

Ski Freestyle (F): Ab 12 Uhr folgt das Achtelfinale im Ski Cross Auch nach den letzten Starterinnen hat sich nichts mehr am Gesamtklassement verändert: Daniela Maier geht als Führende in ihr Vierer-Duell im Achtelfinale, auch die Schwedin Naeslund und das Schweizer Trio Smith, Lack und Gantenbein hat gute Voraussetzungen um ins Viertelfinale einzuziehen. Ab 12 Uhr geht's dann rund!

Ski Freestyle (M): Medaillenaspiranten früh auf Finalkurs Von den 25 Startern ziehen die besten Zwölf ins Finale ein. Zwar sind erst acht Athleten durch die Halfpipe, doch insbesondere die drei Topfavoriten aus den USA - Goepper, Ferreira und Hess - bekleiden mit dem Kanadier Mackay die ersten vier Plätze. Mit deutlich über 80 Punkten, Nick Goepper sogar mit glatt 90 Punkten, dürfte die Qualifikation für das Finale nahezu nur noch Formsache sein.



Ski Freestyle (M): Die Favoriten übernehmen im Aerials 25 Athleten versuchen sich mit spektakulären Sprüngen, die besten Sechs ziehen direkt ins Finale ein. Beste Chancen auf die direkte Final-Qualifikation haben der Titelverteidiger Qi mit über 120 Punkten, dahinter folgt der US-Amerikaner Curran mit 117 Zählern. Beide haben deutlich über 20 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz, damit zählen beide zu den absoluten Medaillenfavoriten, doch es stehen auch noch hochklassige Starter oben.

Ski Freestyle (F): Maier im Ski Cross auf Medaillenkurs Nach dem ersten Vorlauf steht die Deutsche Daniela Maier mit einer starken Zeit von 1:11.12 auf dem ersten Rang, dürfte so mit der besten Ausgangslage ins Achtelfinale gehen. Dahinter folgen die Schwedin Naeslund, sowie das Schweizer Trio Smith, Lack und Gantenbein, die sich alle ebenfalls berechtige Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale machen dürften. Für Redder (14.), Klapprott (15.) und Bachl-Staudinger (19.) dürfte es demnach harte Konkurrenz im Vierer-Duell im Achtelfinale geben.

Ski Freestyle (M): Auch die Halfpipe ist bereit für die Qualifikation In wenigen Moment ist es soweit, dann geht es im Snow Park zu Livigno richtig rund: Nach witterungsbedingten Verschiebungen sind die Konditionen heute ausreichend gut, um in die Ausscheidungsläufe zu starten. Von den 25 Startern werden zwölf ins Finale einziehen, dass dann heute Abend ab 19:30 Uhr stattfindet. Mit Robin Briguet ist auch hier ein Schweizer vertreten, doch neben starken Neuseeländern und Kanadiern dürften vor allem die US-Amerikaner David Wise und Alex Ferreira hier zu den Medaillenfavoriten gehören.

Ski Freestyle (M): Der Aerials steht in den Startlöchern Nachdem die Qualifikationsläufe mehrfach verschoben werden mussten am Dienstag, geht es heute nun endlich für 25 Starter die waghalsige Piste herunter. Es folgen spektakuläre Sprünge mit Drehungen, Salti, Grabs ans Board und vielem mehr. Die sechs besten Atheleten qualifizieren sich sofort für das Finale, die Übrigen gehen in den zweiten Qualifikationslauf. Neben dem Schweizer Pirmin Werner gilt es vor allem auf Titelverteidiger Guangpu Qi aus China zu gucken, der auch heute wieder mit atemberaubenden Sprüngen glänzen will.

Ski Freestyle (F): Der erste Lauf ist gestartet 32 Starterinnen versuchen sich im Ski Cross, es gilt den anspruchsvollen Kurs möglichst schnell zu bewältigen. Noch scheidet niemand aus, alle Athletinnen ziehen ins Achtelfinale ein, jetzt geht es zunächst um die Platzierung auf der Setzliste. In Vierer-Duellen gilt es später dann die schnellste Zeit herauszufahren, um im Medaillenrennen zu bleiben. Deutschland ist gleich vier Mal vertreten: Veronika Redder, Daniela Maier, Luisa Klapprott und Leonie Bachl-Staudinger wollen oben angreifen. Auch die Schweiz ist mit vier Frauen am Start, Smith, Cousin, Lack und Gantenbein gehen ebenfalls später noch ins Rennen.

Bob (M): Der Viererbob startet in die letzten beiden Trainingsläufe Im gestrigen Trainingslauf war der italienische Pilot Patrick Baumgartner mit seinem Quartett am Schnellsten im Ziel. Mit lediglich vier Hundertstel blieben die Lokalmatadoren vor gleich drei deutschen Gespannen: Mit Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour hat Team D gleich drei überragende Piloten, die allesamt nach einer Medaille streben werden. Die Konkurrenz ist da, doch wenn es dann in die entscheidenden Läufe am morgigen Samstag und Sonntag geht, dann sind die drei DSV-Teams die absoluten Favoriten auf die Medaillen. Heute verzichten die deutschen Teams allerdings auf ihre letzten beiden, offiziellen Trainingsläufe.

Der Abschluss des 14. Wettkampftages Ab 19 Uhr spielen Norwegen und die Schweiz im Curling die Bronzemedaille aus, dabei dürften die Eidgenossen nach einem starken Turnier hier durchaus gute Chancen aufs Edelmetall machen. Nach den nachgeholten Vorläufen am Vormittag folgt dann ab 19:30 die Medaillenentscheidung in der Halfpipe der Männer. Zur Primetime am Abend stehen zwei Läufe im Zweierbob der Frauen an, das zweite Eishockey-Halbfinale zwischen den USA und Deutschland-Bezwinger Slowakei. Den Abschluss des Tages bildet wieder der Shorttrack: Im Eisschnelllauf geht es bei der 5000m Staffel der Männer und bei den 1500m der Frauen auch nochmal um die heiß begehrten Auszeichnungen.

Überblick der Mittagssession Ab 14 Uhr sind dann die Frauen-Teams im Curling gefragt: Im Halbfinale trifft Kanada auf Schweden, die USA müssen es mit der Schweiz aufnehmen. Im Massenstart der Männer geht es über die 15km dann ebenfalls um Edelmetall, so auch beim 1500m Eisschnelllauf der Frauen. Am Nachmittag steht dann das erste Halbfinale im Eishockey der Männer an: Die Gold-Favoriten aus Kanada treffen auf ein zuletzt bockstarkes Team aus Finnland.

Auftakt in den drittletzten Wettkampftag Die Vormittagssession ist geprägt durch den Ski Freestyle, zahlreiche Nachhol-Wettkämpfe: Den Auftakt machen die Frauen im Ski Cross. Im Livigno Snow Park gilt es die anspruchsvolle Piste mit zahlreichen Sprüngen, Wellen und Kurven so schnell wie möglich zu bewältigen, dabei starten aber vier Athletinnen gleichzeitig. Nachgeholt werden die Qualifikationsläufe im Aerials der Männer, ebenso die Ausscheidungsrunden in der Halfpipe der Männer. Im Ski Cross uns Aerials steht dann zur frühen Mittagszeit die Medaillenentscheidung an.