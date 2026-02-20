Nach ihrem Drama-Silber im Monobob schielt Laura Silber im Zweierbob auf Gold - und die Voraussetzungen sind exzellent.

Weltmeisterin Laura Nolte hat Kurs auf ihr angepeiltes Olympiagold im Zweierbob genommen. Die Weltcup-Dominatorin übernahm nach einem starken zweiten Lauf die Führung und hat zur Halbzeit einen Vorsprung von 0,18 Sekunden auf Teamkollegin Lisa Buckwitz.

Die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fiel auf Rang drei zurück (+0,23). Nolte war mit fünf Siegen in sieben Saisonrennen als große Favoritin nach Cortina d'Ampezzo gereist.

Vier Tage nach dem Gewinn von Olympiasilber im Monobob gelang Nolte gleich im ersten Lauf ein Startrekord, die zweimalige Zweier-Olympiasiegerin Armbruster Humphries (2010, 2014) schlug dank einer sehr sauberen Fahrt und offenbar gutem Material aber zurück. Im zweiten Durchgang zeigte Nolte aber die beste Linie und zeigte im Zielbereich die Faust.