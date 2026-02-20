OLYMPIA LIVE UND KOSTENLOS AUF JOYN STREAMEN
Olympia 2026: Jutta Leerdam kontert ihre Kritiker mit besonderer Antwort
- Aktualisiert: 20.02.2026
- 21:39 Uhr
- Franziska Wendler
Eisschnelllauf-Superstar Jutta Leerdam wird während Olympia heftig kritisiert. Nun antwortet die 27-Jährige auf ihre eigene Weise.
Sie ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Olympischen Winterspiele in Mailand. Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam sorgte für ordentlich Gesprächsstoff – und wurde nicht unerheblich kritisiert.
Ihre Anreise im Privatjet, verweigerte Interviews mit den vor Ort anwesenden Medienvertretern, ihr überaus glamouröser Lebensstil samt Instagram-Profil mit Millionen von Followern.
Geantwortet hat die 27-Jährige mit sportlichen Erfolgen. Über die 1.000 Meter wurde sie Olympiasiegerin, über 500 Meter holte sie die Silbermedaille.
Nach dem Ende ihrer Wettkämpfe hat die Verlobte von US-Influencer Jake Paul nun ein Fazit gezogen. Bei Instagram postete die Sportlerin eine ganz besondere Aufnahme: Ihr Goldmoment und die dazugehörigen Freudentränen samt verlaufenem Make-up.
Jutta Leerdam antwortet ihren Kritikern
"Für mich hat dieses Bild alles eingefangen, wofür meine Olympischen Spiele standen. Es ist so ironisch, denn mein Lidstrich und mein Make-up sind etwas, wofür ich während meiner gesamten Karriere beurteilt wurde, obwohl sie mir doch nur Selbstvertrauen gegeben und mir das Gefühl gegeben haben, feminin und stark zu sein", so Leerdam.
So symbolisiere die Aufnahme, dass man "gleichzeitig sanft und stark, diszipliniert und feminin sein kann. Lass niemals zu, dass jemand dein Licht trübt."
Und weiter: "Dieser Moment beweist, dass man sich nicht verändern muss, um etwas Großes zu erreichen. Dass dein Aussehen dich nicht als Person oder als Sportler definiert. Dass, wenn du hart arbeitest und entschlossen bleibst, alles zusammenkommt."
Leerdam: Abreise mit Medaillen im Privatjet
Dass die viele Kritik nicht spurlos an ihr vorbei geht, machte Leerdam aber ebenfalls deutlich: "Der Druck, den ich gespürt habe, die Urteile, mit denen ich mich in so vielen Bereichen auseinandersetzen musste, die harte Arbeit, die ich über so viele Jahre hinweg geleistet habe – all das kam in diesem Moment zusammen."
So ging es Leerdam demnach nicht nur darum, anderen etwas zu beweisen. "Ich habe das für mich getan, für mein jüngeres Ich, für meine Familie und für alle Frauen, die nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen und einfach nur sie selbst sein möchten."
Übrigens: Neben ihrem Goldmoment veröffentlichte Leerdam zudem mehrere Fotos ihrer Abreise - mit ihren Medaillen im Privatjet.