- Anzeige -
- Anzeige -
OLYMPIA LIVE UND KOSTENLOS AUF JOYN STREAMEN

Olympia 2026: Jutta Leerdam kontert ihre Kritiker mit besonderer Antwort

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 21:39 Uhr
  • Franziska Wendler

Eisschnelllauf-Superstar Jutta Leerdam wird während Olympia heftig kritisiert. Nun antwortet die 27-Jährige auf ihre eigene Weise.

Sie ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Olympischen Winterspiele in Mailand. Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam sorgte für ordentlich Gesprächsstoff – und wurde nicht unerheblich kritisiert.

Ihre Anreise im Privatjet, verweigerte Interviews mit den vor Ort anwesenden Medienvertretern, ihr überaus glamouröser Lebensstil samt Instagram-Profil mit Millionen von Followern.

Geantwortet hat die 27-Jährige mit sportlichen Erfolgen. Über die 1.000 Meter wurde sie Olympiasiegerin, über 500 Meter holte sie die Silbermedaille.

Nach dem Ende ihrer Wettkämpfe hat die Verlobte von US-Influencer Jake Paul nun ein Fazit gezogen. Bei Instagram postete die Sportlerin eine ganz besondere Aufnahme: Ihr Goldmoment und die dazugehörigen Freudentränen samt verlaufenem Make-up.

- Anzeige -
- Anzeige -

Jutta Leerdam antwortet ihren Kritikern

"Für mich hat dieses Bild alles eingefangen, wofür meine Olympischen Spiele standen. Es ist so ironisch, denn mein Lidstrich und mein Make-up sind etwas, wofür ich während meiner gesamten Karriere beurteilt wurde, obwohl sie mir doch nur Selbstvertrauen gegeben und mir das Gefühl gegeben haben, feminin und stark zu sein", so Leerdam.

- Anzeige -
- Anzeige -
Jutta Leerdams Antwort auf ihre Kritiker
Jutta Leerdams Antwort auf ihre Kritiker© Instagram: @juttaleerdam

So symbolisiere die Aufnahme, dass man "gleichzeitig sanft und stark, diszipliniert und feminin sein kann. Lass niemals zu, dass jemand dein Licht trübt."

Und weiter: "Dieser Moment beweist, dass man sich nicht verändern muss, um etwas Großes zu erreichen. Dass dein Aussehen dich nicht als Person oder als Sportler definiert. Dass, wenn du hart arbeitest und entschlossen bleibst, alles zusammenkommt."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Leerdam: Abreise mit Medaillen im Privatjet

Dass die viele Kritik nicht spurlos an ihr vorbei geht, machte Leerdam aber ebenfalls deutlich: "Der Druck, den ich gespürt habe, die Urteile, mit denen ich mich in so vielen Bereichen auseinandersetzen musste, die harte Arbeit, die ich über so viele Jahre hinweg geleistet habe – all das kam in diesem Moment zusammen."

So ging es Leerdam demnach nicht nur darum, anderen etwas zu beweisen. "Ich habe das für mich getan, für mein jüngeres Ich, für meine Familie und für alle Frauen, die nicht in eine Schublade gesteckt werden wollen und einfach nur sie selbst sein möchten."

Übrigens: Neben ihrem Goldmoment veröffentlichte Leerdam zudem mehrere Fotos ihrer Abreise - mit ihren Medaillen im Privatjet.

Mehr News und Videos zu Olympia
Alysa Liu holt zwei mal Gold
News

Gold nach Comeback: Die besondere Story von "Rebellin" Alysa Liu

  • 20.02.2026
  • 22:28 Uhr
imago images 1072908820
News

Trump-Kritiker verpasst Medaille bei Olympia

  • 20.02.2026
  • 22:11 Uhr
imago images 1072911569
News

Nach Monobob-Drama: Nolte im Zweierbob auf Goldkurs

  • 20.02.2026
  • 22:00 Uhr
imago images 1072908434
News

Olympia LIVE: Ziehen die USA in das Eishockey-Finale ein?

  • 20.02.2026
  • 21:25 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 20. Februar

  • 20.02.2026
  • 21:17 Uhr
imago images 1072898303
News

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Winterspielen

  • 20.02.2026
  • 21:13 Uhr
imago images 1072860331
News

Deutsche Trainer "klauen" deutsche Medaillen

  • 20.02.2026
  • 20:56 Uhr
imago images 1071516152
News

Über Rugby zum Bob: Joshua Tasches langer Weg zu Olympia

  • 20.02.2026
  • 20:54 Uhr
Giacomel bei seinem Heimspiel in Antholz
News

Biathlon-Star sorgt für Schrecksekunde

  • 20.02.2026
  • 19:04 Uhr
Preuß ist auf ihrer Abschiedstournee
News

Nach Staffel-Drama: Preuß verkündet drastischen Schritt

  • 20.02.2026
  • 19:01 Uhr