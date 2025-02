Autos auf der Strecke: Teams brechen Radrennen ab

Acht Radsportteams, darunter auch die deutsche Mannschaft Red Bull Bora-hansgrohe, haben die Rundfahrt Étoile de Bessèges in Frankreich wegen Sicherheitsbedenken vorzeitig abgebrochen. Das Peloton stoppte am Freitag, als plötzlich ein Auto in einem Kreisverkehr aufgetaucht war. Mehrere Fahrer kehrten sofort zu den Bussen zurück.