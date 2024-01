Bahnrad-EM: Frauen-Vierer holt Bronze

Anzeige

Der deutsche Frauen-Vierer hat bei der Bahnrad-EM im niederländischen Apeldoorn die Bronzemedaille gewonnen. Das Quartett mit den drei Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie Laura Süßemilch ließ im kleinen Finale Irland keine Chancen und setzte sich mit fast sieben Sekunden Vorsprung durch.

Schon bei der EM 2023 hatte das BDR-Quartett in identischer Besetzung Bronze geholt. Den letzten EM-Titel gab es 2022 in München, damals ging die Gold-Besetzung von Tokio mit Brauße, Klein, Kröger und der danach zurückgetreten Lisa Brennauer an den Start.

In Apeldoorn fuhr das deutsche Team in 4:14,768 Minuten rund zehn Sekunden langsamer als bei seinem Weltrekord in Tokio (4:04,242). Im Finale waren die Britinnen, die den BDR-Vierer im Halbfinale geschlagen hatten, in 4:15,950 Minuten langsamer als der deutsche Vierer zuvor im Bronzelauf. Gold ging an Italien (4:12,551).

In der Mannschafts-Verfolgung der Männer verlor das deutsche Quartett mit Tobias Buck-Gramcko, Felix Groß, Nicolas Heinrich und Tim Torn Teutenberg das Rennen um Bronze klar gegen Italien und belegte Rang vier. Die bislang letzte EM-Medaille für den Bahnvierer der Männer hat es 2014 in Baie-Mahault auf Guadeloupe gegeben.

Am Tag nach ihrem Auftakt-Gold im Teamsprint nahmen Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze im Einzelspurt Kurs auf die nächsten deutschen Medaillen. Titelverteidigerin Friedrich und ihre Vorgängerin Hinze überstanden am Donnerstag die ersten vier Runden und stehen damit im Halbfinale am Freitag - am gleichen Tag fällt auch die Entscheidung in der Königsdisziplin.

Friedrich setzte sich im Viertelfinale souverän in zwei Läufen gegen die Niederländerin Hetty van de Wouw durch. Hinze musste gegen die britische EM-Dritte Sophie Capewell in den Entscheidungslauf, war dort aber die stärkere Fahrerin. Im Halbfinale gehen sich die beiden Deutschen aus dem Weg, ein Gold-Duell zwischen Friedrich und Hinze ist damit möglich.

Im Einzelzeitfahren über die 1000 m verpassten die beiden deutschen Starter die Medaillen. Maximilian Dornbach wurde mit 0,403 Sekunden Rückstand auf den italienischen Sieger Matteo Bianchi (1:00,272) Fünfter, Marc Jurczyk (+1,963) kam auf Rang acht.