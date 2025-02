Bahnrad-EM: Teutenberg/Kluge holen zum Abschluss Silber

Tim Torn Teutenberg hat zum Abschluss der Bahnrad-EM in Zolder seine dritte Medaille gewonnen. Der 22-Jährige holte in Belgien gemeinsam mit Roger Kluge Silber im Zweier-Mannschaftsfahren hinter den Niederländern Vincent Hoppezak/Yanne Dorenbos. Im Oktober hatte das deutsche Duo in Kopenhagen noch den Weltmeistertitel geholt.

Teutenberg hatte am Samstag im Omnium und drei Tage zuvor im Ausscheidungsfahren Gold gewonnen. Der Kölner sorgte damit für die einzigen Titel der deutschen Mannschaft bei den fünftägigen Titelkämpfen. Wie schon vor einem Jahr in Apeldoorn gab es am Ende neunmal Edelmetall.

Zwei Silbermedaillen gingen auf das Konto von Maximilian Dörnbach. Der 29-Jährige wurde am Sonntag im Keirin wie schon drei Tage zuvor im Zeitfahren Zweiter, Gold holte Harrie Lavreysen (Niederlande).

Die deutschen Frauen gingen zum Abschluss leer aus: Im Keirin belegten Lea Sophie Friedrich und Clara Schneider, die tags zuvor Bronze im 1000-Meter-Zeitfahren gewonnen hatte, die Ränge sieben und neun. Gold ging an die Niederländerin Steffie van der Peet. In der Zweier-Mannschaftsfahren mussten sich Messane Bräutigam und Lena Charlotte Reißner beim Titelgewinn der Niederlande mit Rang neun begnügen.