Bahnrad-WM: Friedrich im Keirin-Finale - Hinze scheitert

Anzeige

Die erfolgreiche deutsche Sprinterin Lea Sophie Friedrich greift im Keirin nach dem dritten WM-Titel in Folge. Die Titelverteidigerin zog am Sonntag bei der Bahnrad-WM in Glasgow ins Finale ein. Emma Hinze scheiterte dagegen wie Alessa Catriona Pröpster in der Vorschlussrunde.

Friedrich, die bei Weltmeisterschaften zuvor 2021 und 2022 in der japanischen Sprint-Variante triumphiert hatte, gewann ihren Halbfinal-Lauf. Pröpster wurde im selbigen Sechste. Hinze, Weltmeisterin von 2020, fuhr in ihrem Rennen auf Platz fünf. Nur die jeweils besten drei Starterinnen der beiden Läufe zogen ins Finale am Abend (20.57 Uhr/Eurosport) ein.

Friedrich, die in Schottland bereits im Teamsprint Gold gewonnen hat, könnte mit dem Titel im Keirin ihr insgesamt neuntes WM-Gold holen. Die Rekordmarke in der Frauen-Konkurrenz von Kristina Vogel (elf Titel) würde damit näher rücken.

In der Einerverfolgung verpassten die deutschen Starter die Medaillenläufe knapp. Der frühere Junioren-Weltmeister Tobias Buck-Gramcko wurde in 4:07,626 Fünfter, Felix Groß (4:09,800) belegte den achten Platz. Die Bestzeit fuhr der italienische Titelverteidiger und Weltrekordler Filippo Ganna (4:01,344). Für die Medaillenläufe am Abend war eine Top-4-Platzierung nötig.