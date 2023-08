Bahnrad-WM: Trio um Friedrich im Sprint-Achtelfinale

Anzeige

Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze haben sich bei der Bahnrad-WM in Glasgow erneut in starker Form präsentiert. Die Teamsprint-Weltmeisterinnen erreichten am Montag im Sprint-Wettbewerb das Achtelfinale. Auch Pauline Grabosch ist noch mit dabei. Die Medaillen werden am Mittwoch vergeben.

Friedrich, wie Hinze achtmalige Weltmeisterin, legte in der Qualifikation die drittbeste Zeit (10,397 Sekunden) hin und zog als eine der besten vier Fahrerinnen damit direkt ins Achtelfinale ein. Hinze wurde Fünfte, im Sechzehntel-Finale entschied die 25-Jährige ihr Duell gegen die Tschechin Veronika Jabornikova aber locker für sich.

Die Magdeburgerin Grabosch, Anfahrerin im Teamsprint, setzte sich nach Platz sieben in der Qualifikation gegen Daniela Gaxiola aus Mexiko durch. Der Sprint-Wettbewerb ist in Schottland die letzte Medaillenchance für die erfolgreichen Ausnahmefahrerinnen.