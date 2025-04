Baskenland: Schachmann wahrt Chancen vor schwerer Schlussetappe

Radprofi Maximilian Schachmann hat bei der Baskenland-Rundfahrt die Chance auf den Gesamtsieg gewahrt. Der 31 Jahre alte Berliner vom Team Soudal Quick-Step kam auf der vorletzten Etappe von Urduna nach Gernika mit dem Hauptfeld ins Ziel und geht mit unverändert 30 Sekunden Rückstand als Zweiter der Gesamtwertung in die abschließende Königsetappe am Samstag.

Den Tagessieg am Freitag sicherte sich nach 172,3 km auf einem welligen Profil der Ire Ben Healy (EF Education-Easy Post), der sich 56 km vor dem Ziel aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe absetzte und einen komfortablen Vorsprung mit einem starken Solo bis ins Ziel verteidigte. Schachmann, der in der finalen Phase des Rennens kleinere Probleme hatte, hatte am Vortag das Gelbe Trikot nach drei Tagen an Tagessieger João Almeida abgeben müssen. Der Portugiese geht als klarer Favorit auf den Gesamtsieg in den Entscheidungstag.

Die letzte Etappe der Baskenland-Rundfahrt ist zugleich die anspruchsvollste. Über 153,4 km mit Start und Ziel in Eibar muss das Fahrerfeld insgesamt sieben Berge passieren, drei davon entsprechen der 1. Kategorie. Der Shootingstar Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) liegt als Dritter (+0:38) der Gesamtwertung ebenfalls noch im Rennen.