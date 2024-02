Bauernproteste: Andalusien-Rundfahrt kürzer

Anzeige

Die Andalusien-Rundfahrt der Radprofis wird wegen der Bauernproteste in Spanien von ursprünglich fünf auf drei Etappen gekürzt. Das teilten die Organisatoren am Mittwochabend mit, nachdem der Auftakt kurz vor dem Start am Morgen abgesagt worden war. Die Polizisten der Guardia Civil hatten sich angesichts der Proteste nicht in der Lage gesehen, ausreichend Personal für die Sicherung des Rennens abzustellen.

Der Startschuss der Rundfahrt fällt somit am Freitag mit einem Einzelzeitfahren in Alcaudete. Die wegen der Proteste um mehr als 60 km gekürzte zweite Etappe findet am Samstag statt. Am Sonntag geht die 70. Auflage des Rennens mit dem Teilstück über 168 km von Malaga bis Cadiz zu Ende.

In Andalusien sind auch die deutschen Profis Max Kanter, Rüdiger Selig (beide Astana), Jasha Sütterlin (Bahrain-Victorious) und Jannik Steimle (Q36.5) im Einsatz. Im letzten Jahr hatte der slowenische Topstar Tadej Pogacar gewonnen.

In Spanien demonstrieren seit der vergangenen Woche zahlreiche Bauern und fordern staatliche Maßnahmen gegen die steigenden Produktionskosten und die niedrigen Abnehmerpreise.